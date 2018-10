Trüffelstand in Wien und Göttlesbrunn

Wie schon im vergangenen Jahr eröffnet auch in diesem November wieder an drei Samstagen der „Wiener Trüffelmarkt“ vor dem vegan-vegetarischen Restaurant Yamm! am Schottentor. Am 3., 10. und 17. November können sich von zehn bis 17 Uhr Trüffelliebhaber über verschiedene Sorten informieren, sie verkosten und kaufen. Dafür hat Initiator Thomas Edlinger wieder eine Reihe von Trüffelkennern eingeladen, die ihre Stände vor dem Restaurant errichten werden – darunter auch der „Trüffelguru“ Österreichs, Richard Poltnig.

Neben weißen und schwarzen Knollen werden auch getrüffelter Honig, Salsa Tartufa, getrüffelte Butter und alles, was man zum Zubereiten der Trüffel benötigt, auf dem Markt angeboten. Auch im Restaurant selbst kommt die Trüffel nicht zu kurz. Gekocht werden ?-la-carte-Gerichte von der eigens für die Veranstaltung kreierten Trüffelkarte von Chefkoch Markus Krenn.

Am kommenden Samstag und Sonntag findet auch in Göttlesbrunn ein Trüffelmarkt statt, initiiert von Johannes Jungwirth. Die Stände werden von elf bis 20 Uhr am Kräftenweg im beheizten Weinstadl aufgestellt, in dem es auch eine Weinbar geben wird. An einem der Stände dreht sich alles um die Olive und Olivenöl aus Istrien. Ab 17 Uhr wird den Gästen auch Livemusik geboten.

Web: www.dertrueffelmarkt.at

