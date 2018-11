Andreas Jechsmayr ist Sommelier-Staatsmeister

Andreas Jechsmayr vom Landhotel Forsthof in Sierning führt seit gestern, Montag, die Liga der besten Sommeliers Österreichs als Staatsmeister an. Der Oberösterreicher setzte sich gegen 20 Konkurrenten durch. Über den zweiten Platz konnte sich Suvad Zlatic (Raffl's Star Hotels, St. Anton) freuen, auf dem dritten Platz landete René Antrag (Restaurant Steirereck, Wien). Jechsmayr wird nun im März 2019 Österreich bei der Sommelier-Weltmeisterschaft in Antwerpen vertreten.

Ein Auszug aus dem Prüfungsprogramm der Sommelier-Meisterschaft: Zuerst galt es eine schriftliche Prüfung zu bestehen, darauf folgte eine Blindverkostung und eine Runde "schwierige Gäste zufrieden stellen". Im Finale wurden drei Weine blind erkannt und für drei verschiedene Zielgruppen präsentiert, außerdem mussten die Teilnehmer Bilder von internationalen Weingütern erraten. Die Geschicklichkeitsübung kam zum Schluss: Eine Flasche Champagner Ruinart sollte auf neun Gläser auf Anhieb gleichmäßig verteilt werden. Wer das alles schafft, hat den Titel Sommelier-Staatsmeister redlich verdient.

(v.l.n.r.): Suvad Zlatic, Raffl´s Star Hotels, St. Anton (2. Platz), Andreas Jechsmayr, Landhotel Forsthof Sierning (1.Platz), René Antrag, Restaurant Steirereck, Wien (3. Platz) – Christine Miess

