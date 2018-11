Lokvogel: Taubenkobel-Pop-up in der Alten Remise

Im Vorjahr saß man im Brieftaubenkobel unter goldenem Stuck und allerlei Prachtgelüster, heuer diniert man unter reichlich Metallgestänge - und vor allem unter viel Luftraum: Für das heurige Taubenkobel-Pop-up namens Lokvogel haben Barbara Eselböck und Alain Weissgerber mit ihrem Team die Alte Remise in Meidling in Beschlag genommen. Eine historische Straßenbahnschlafstätte, die mit viel persönlichem Einsatz urbar gemacht wurde.

Schwarz-gelbe Markierungen strukturieren den Raum senkrecht, eine große weiße Friedenstaube samt überdimensionierter Wurst in den Fängen schwebt über der Küche, und ein extra angeschaffter und hierher verfrachteter alter Waggon mit der Aufschrift "Wien Baden" thront zufrieden neben den Gästen und fungiert als Raucherabteil. Erst im September hatte man von dieser Location erfahren, und so ganz nebenbei galt es auch die zwei Stammlokale in Schützen am Gebirge im Burgenland zu führen. Das Restaurant Taubenkobel hat nun für die Dauer des Pop-up Lokvogel, bis knapp vor Weihnachten, geschlossen, die Greißlerei wird wie gewohnt bekocht.

Aus der Küche des Lokvogel schickt Alain Weissgerber Gerichte im Taubenkobel-Stil, etwa Milchkalb mit Spitzkraut und Kümmelnage, einen Pilzcracker mit Pilzfond und brauner Butter - das Glas mit einem "Madeira" von Gut Oggau affiniert - oder eine Rote Rübe mit Gänseleberschnee und Kaviar. An der Hobelbank wählt man aus einer Armada an Tortendesserts, die Weinbegleitung ist wie gewohnt naturnah dominiert. Ein Ort zum Staunen und gerade für Wiener interessant. Man kennt in seiner Stadt offenbar noch lange nicht alles.