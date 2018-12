Die Wurst zu Weihnachten

Es gibt wohl kaum eine Speise, die so vielfältig einsetzbar ist, wie die Wurst. Vom nächtlichen schnellen Imbiss über die Kinderjause oder den Snack am festlichen Ball (sofern es sich um Sacher-Würstl handelt) bis hin zum weihnachtlichen Festmahl am Heiligen Abend, das im Kreis der Familie zu sich genommen wird, reichen die Möglichkeiten. Genauso vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten ist die Wurst selbst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2018)