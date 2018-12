Das Christliche auf dem Weihnachtstisch

Es ist paradox. Denkt man an das Christliche in der Kulinarik, fällt einem als Erstes das Fasten ein. Nicht nur, weil es einst weit mehr Fasttage übers Jahr verteilt gab – inklusive des Advents, der bis ins Jahr 1917 als Fastenzeit galt. Es ist auch der Verzicht, der gewisse Speisen zu etwas ganz Besonderem macht. Ist das Fasten vorbei, wird bekanntlich ordentlich aufgetischt, das ist nicht nur im Christentum so. Natürlich gibt es bis heute auch für die Weihnachtsfeiertage traditionelle Gerichte – vom Christstollen und Kletzenbrot über die Mettenwurst bis hin zum Karpfen oder der Gans. Die meisten kulinarischen Bräuche haben aber weniger einen religiösen Hintergrund als einen ganz pragmatischen oder vielmehr praktischen. Die Verfügbarkeit und Haltbarkeit bestimmten, was in kalten Dezembertagen gegessen wurde. Der Mensch hat sich dann die Symbole dazu überlegt und die Speisen in Fast- oder Festzeit eingeordnet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)