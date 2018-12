Sonntagstafel

Empfehlungen mit

Die meisten Menschen wissen vermutlich seit Wochen, was und wo sie in den nächsten Tagen essen werden. Es gibt aber dennoch ein paar Unentschlossene – und vielleicht auch ein paar zeitliche Lücken, um das Warten auf den Heiligen Abend (oder die nächste Familienfeier) zu verkürzen. Deshalb an dieser Stelle ein paar Empfehlungen, welche Häuser auch rund um den Heiligen Abend geöffnet haben (telefonische Anfrage bzw. Reservierung ist aber unbedingt zu empfehlen).

Wer am heutigen vierten Adventsonntag noch einen weihnachtlichen Brunch zu sich nehmen will, kann es in der Grand Étage im Grand Ferdinand am Schubertring versuchen: Dort gibt es heute (55 Euro), aber auch am Christtag und am Stephanitag (je 76 Euro) einen Advent- bzw. Weihnachtsbrunch (✆ 01/918 808 00). Am 24. Dezember hat hingegen abends das Meissl & Schadn geöffnet und bietet Lachs, Fischbeuschelsuppe, Karpfen oder Rindfleisch (vier Gänge, 99 Euro; ✆ 01/902 12).

Wer beim Warten auf das Christkind gern Austern schlürft, ist bei der Austernbar im Schwarzen Kameel richtig, die am Heiligen Abend von neun bis 15 Uhr geöffnet hat (die Bar öffnet bereits um acht Uhr, das Restaurant um zwölf Uhr, um 15 Uhr ist für alle Schluss; ✆ 01/533 81 25). Auch der Meinl am Graben hat am Heiligen Abend von sieben bis 14 Uhr geöffnet (Bar, Restaurant und Geschäft; am heutigen Sonntag ist übrigens ebenfalls das ganze Haus ab zehn Uhr geöffnet; ✆ 01/532 333 460 00).

Eine nachmittägliche Winterjause gibt es noch bis zum 30. Dezember in der Weinbar im Palais Coburg mit hausgemachter Pastrami, Lachs, eingelegtem Brillat Savarin etc. (19 Euro). Ein festlicher Weihnachtsbrunch wird wiederum in den Prunkräumen des Palais am Christtag geboten, mit Brunch-Buffet, Free-flow-Champagner, Kaffee, Tee und Klaviermusik (125 Euro, ✆ 01/518 181 30). Und auch in den ebenfalls im Palais befindlichen Restaurants Clementine im Glashaus sowie Silvio Nickol werden am Heiligen Abend und am Christtag spezielle Menüs geboten (palais-coburg.com).

Im Restaurant Amador gibt es morgen nur noch mittags Restplätze (✆ 0660/907 05 00).

