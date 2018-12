Als Weihnachten besinnlich wurde

Wenn heute von Weihnachten wie früher die Rede ist, ist meist ein recht zeitnahes Früher gemeint. Also jenes vor ein, zwei, maximal drei Generationen. Aber Zeiten, in denen ohne Christbaum gefeiert wurden, werden damit ebenso wenig gemeint wie jene, als die Besinnlichkeit noch nichts mit dem Advent zu tun hatte und Erwachsene sich die Zeit mit Kartenspielen und Orakel verkürzt haben. An Kinder hatte damals ohnehin niemand gedacht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)