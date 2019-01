Die Tische und Teller sind grenzenlos

Die sozialen Medien wirken sich auch aufs Essen – und auf Essenstrends – aus: „Auf Instagram gibt es keine Grenzen mehr. Man kann einem Influencer in New York folgen oder einem international bekannten Koch“, sagt Nina Mohimi, die mit ihrer Coolinary-Society-Kollegin Dani Terbu analysiert, was im Essensbereich für junge, digitalaffine Menschen interessant ist. „Man sieht, was auf den Tischen und Tellern ist.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)