Russische Familie übernimmt Gault&Millau

Die nicht näher genannte Familie aus Russland wolle kurzfristig mehrere Millionen Euro in das Unternehmen Gault&Millau pumpen, sagte der bisherige Eigentümer, Come de Cherisey, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Mit der Finanzspritze solle die Internationalisierung und Digitalisierung von Gault&Millau vorangetrieben werden. Zum Kaufpreis machte er keine Angaben.

Die Familie erwarb demnach sämtliche Anteile an dem Unternehmen. Sie wird von dem Moskauer Rechtsanwalt Wladislaw Skworzow vertreten. Die neuen Eigentümer werden zudem mit der staatlichen russischen Bank VTB in Verbindung gebracht.

Der neue Chef von Gault&Millau, Jacques Bally, hat nach eigenen Angaben bereits große Pläne für den Traditionsbetrieb. Dieser solle sich "in Frankreich und im Ausland entwickeln und dabei den historischen Werten von Gault und Millau verpflichtet bleiben". Gault&Millau gab seinen ersten Restaurantführer im Jahr 1969 heraus und gilt mit Michelin als führend in der Branche.

(APA/AFP)