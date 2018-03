Testessen: Im Aend können die Köche nichts verbergen

Aend now for something completely different (das wird an dieser Stelle der einzige Kalauer bleiben): Fabian Günzel, ehemals Souschef im Coburg und Küchenchef im Das Loft, hat mit seinem nagelneuen Restaurant Aend das Angestellten- gegen das Unternehmerdasein getauscht. Aus einer Eckpizzeria in der Mollardgasse hat er ein fesches, cleanes Lokal gemacht, mit anthrazitfarbenen Wänden, hellgrauem Epoxidharzboden und eigens angefertigten massiven Holztischen, in denen sich für jeden Gast eine Bestecklade verbirgt. Eine Idee aus dem Rel in Kopenhagen, wie man nicht verschweigt. Mit diesen Laden ist die Anzahl der Sitzplätze festgelegt: 34. Günzel bietet, wie immer mehr Neounternehmer, nur ein Menü die große Version um 120 Euro (mit Wein plus 79 Euro), die kleinere um 99 Euro. Zu Mittag gibt es auch drei Gänge um 39 Euro.

Falls das Aend dieses Konsumkonzept irgendwann öffnen will mit den Sommeliers Simon Schubert, davor Mraz & Sohn, und Stephan Martin, davor bei Konstantin Filippou, wären auch dafür die passenden Servicemänner mit an Bord. Völlig offen präsentiert sich der Küchenbereich des Aend, Günzel und seine Co-Köche können nichts verbergen. In ebenfalls offenen Regalen lagert das Geschirr, das zum Teil von der Keramikerin Petra Lindenbauer stammt. Sie hatte, das ist ungewöhnlich, völlig freie Hand. Das Menü startet mit Snacks wie Knusperhühnerhaut und viskosem Sellerieextrakt mit Kurkuma, die kleinen buchtelförmigen Brotlaibe kommen von Joseph.

– Carolina Frank

Zur Entenstopfleber mit Roten Rüben und Himbeergel, die Leber trotz Scheibenform von luxuriöser Molligkeit, serviert Simon Schubert unkonventionellerweise einen gekühlten trockenen Lambrusco aus den Dolomiten. Ein Volltreffer, wie die meisten Weine. Eine dicke Schnitte vom Saibling wird unter knuspriger Saiblingshaut und -kaviar begraben und auf eine erfrischend-saftwürzige Rucolacreme gebettet, deren Robustheit von Kalbsfuß und Erdäpfeln stammt. Den nächsten Gang serviert Günzel selbst: "Steinbutt, Spinat, Beurre rouge mehr gibt s dazu nicht zu sagen."

Die Steinbuttschnitte hätte ein paar Sekunden früher vom Feuer kommen sollen, die Schlichtheit dieses Gangs zeigt aber, dass Günzel stilistisch einen neuen Weg eingeschlagen hat: den des Zwei-oder-drei-Darsteller-Gerichts. Hirsch und Navetten. Erdäpfel und Kürbis (als Schaum und Eis). Avocado und Nutella (als Eis), Kondensmilch und Basilikum (als Eis). Den alles in Eis verwandelnden Pacojet liebt man auch hier