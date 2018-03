Magnolien und schmutzige Hände

„Meine Tätigkeit als Gärtner begann, als ich zehn Jahre alt war, und mit zwölf war ich eifriger Anbauer von Alpenpflanzen“, schreibt Robin Lane Fox im Vorwort zu seinem eben erschienenen Buch „Der englische Gärtner. Leben und Arbeiten im Garten“. „Inwiefern die Tätigkeit als Gärtner mein Leben erweitert hat, kann ich nicht adäquat zum Ausdruck bringen – diese Arbeit ist mir im Geiste und zunehmend in meinen Muskeln immer gegenwärtig und führt dem, was ich tagaus, tagein wahrnehme, ständig etwas hinzu.“

Der Brite Fox, geboren 1946, ist nicht nur ein erfahrener Grünfinger, er ist wohl auch der längstgediente Gartenkolumnist seiner Nation. Er verfasste über vierzig Jahre wöchentlich einen Gartentext für die „Financial Times“. Diese waren zum Teil auch Vorlage für das nun publizierte Gartenlesebuch.

Gärtnern, so meint der Autor, habe viel mit Denken zu tun, „aber Denker schauen darauf gern geringschätzig herab. Sie meinen, es handle sich um eine einerseits praktische, andererseits repetitive Tätigkeit; außerdem macht man sich dabei die Hände schmutzig.“ Letzteres wird keiner leugnen, Ersteres widerlegt der Autor in witzigen, oft lehrreichen Texten, etwa, wenn er über Japanische Zierquitten oder die Kunst, Bäume mit Glyzinien überwuchern zu lassen, schreibt. Die meist früh blühenden Prachtbäume sind für Fox eine Notwendigkeit in jedem Garten, wobei die Sortenvielfalt jene zur Verzweiflung treiben kann, die hier wählen müssen.

Demnächst wird, auch hierzulande, die Sorte Leonard Messel der Magnolia x loebneri aufblühen. Diese, verrät Fox, verträgt im Gegensatz zu vielen anderen auch Kalkböden. Und wer es eilig hat und eine schnellwüchsige Variante früh blühen sehen will, greift auf ihren weiß blühenden Verwandten „Merrill“ zurück.



Robin Lane Fox: „Der englische Gärtner“, Verlag Klett-Cotta, 32,90 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2018)