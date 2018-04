Alles über Wasser

Die Wiener Landschaftsökologin und Landschaftsgestalterin Paula Polak kann als eine der heimischen Pionierinnen der naturnahen Planung bezeichnet werden. Ihr Spezialgebiet ist der Teichbau und das biologische Gärtnern. Das jeden Gartenmenschen direkt betreffende Thema Wasser, so meint sie, müsse idealerweise als Gesamtkonzept verstanden werden. Aus diesem Grund hat sie all ihr Wissen in einen eben erschienenen gewichtigen, fast 600 Seiten dicken Wälzer gepackt, der sich schlicht „Handbuch Wasser im Garten“ (Löwenzahn-Verlag, 39,90 €) nennt. Darin finden Laien wie Profis gleichermaßen zahlreiche Tipps und Tricks, wie man „Wasser sparen, nachhaltig nutzen, Teiche und Biotope planen und anlegen“ kann. Wasserersparnis etwa durch Bodenpflege und Bodenaufbereitung sowie durch die richtige Pflanzenauswahl werden darin thematisiert, ebenso die Kunst, das Regenwasser sinnvoll aufzufangen, und allgemeine Teichbaugrundsätze, sei es für Schwimmteiche, sei es für kleine Wassertröge für den Balkongärtner. „Wer intelligent plant, kann nachhaltig Wasser sparen und gleichzeitig einen Garten kreieren, der für die Zukunft gut gewappnet ist“, meint die Autorin im Vorwort. Da das nicht nur Gartenmenschen draußen auf dem Land, sondern in hohem Maß auch Stadtgärtnerinnen und -gärtner betrifft, wurde gesondert Wert auf „Urban-Gardening-Tipps“ gelegt. Praktisch sind auch die verschiedenen Pflanztipps für alle Lebenslagen. So finden sich beispielsweise Listen geeigneter Pflanzen für verschiedene Teichsituationen, etwa für kleine oder große, sonnige oder halbschattige Wasserbiotope. Wer für einen Teich über zu wenig Platz verfügt, hat immer noch die Möglichkeit, ein Minibiotop auf Balkon, Terrasse oder im Hof anzulegen, mit Zwergseerosen, Binsen und duftigen Schwertlilienblüten. Ein praxisnahes, schönes und hilfreiches Buch für jeden Grünfinger.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)