Lektüre zum Thema: „Die Wiese“

Wie der kulturgeschichtliche Übergang von Wald zur Weide und schließlich zur Wiese von statten ging, erklärt Autor Bruno P. Kremer in seinem vor zwei Jahren im Verlag Theiss Konrad erschienenen Buch mit dem Titel „Die Wiese“.

Wer sich bis ins Detail in die verschiedensten Wiesentypen, seine pflanzlichen und tierischen Bewohner, in die Art der Bewirtschaftung und das alles im Laufe des Jahreskreislaufs vertiefen will, ist mit dieser Publikation bestens bedient.

Schön bebildert ist sie außerdem noch.

Bruno P. Kremer, Die Wiese, Verlag Theiss Konrad, 49,95 €.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)