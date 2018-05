Die Wärme der vergangenen Wochen hat eine der prächtigsten Frühjahrsstauden deutlich früher blühen lassen, als das normalerweise der Fall ist: Die Bartiris, benannt nach der griechischen Göttin des Regenbogens, steht derzeit allerorten in besagten Regenbogenfarben in den Gärten. Je nach Sorte blühen die Schwertlilien in kräftigem Blau, in Zitronen- oder Honiggelb, in Creme- und Schneeweiß, in allen Abstufungen von Violett, bis hin zu hochgezüchteten Extravaganzen in verlaufenden Farbnuancen und gerüschten Blütenblättern.

Die Rhizome der Iris liegen recht flach in der Erde, ja bestenfalls sogar so seicht, dass das obere Drittel der kräftigen Speicherorgane aus dem Boden herausschaut. Das kann das Unkrautjäten ziemlich mühsam machen, weil man die Rhizome nicht verletzen will, und sich stark wurzelnde Beikräuter wie Giersch und Quecke praktisch nicht vollständig entfernen lassen.

Verlieren Sie jedoch nicht die Nerven, bewahren Sie Ruhe, und zwar so lang, bis die Schwertlilien völlig abgeblüht sind. Dann schneiden Sie die welken Blütenstände ab, greifen zu einer Grabgabel, heben das gesamte Irisbeet fein säuberlich aus und entfernen ohne jegliche Mühe alles an unerwünschtem Kraut. Nicht nur Ihre Nerven, sondern auch die Iris profitiert von diesem Vorgang. Sie will nachgerade verpflanzt werden, zumindest alle paar Jahre, weil sie andernfalls gern vergreist und blühfaul wird. Die ausgehobenen Rhizome können mit dem Messer geteilt, mächtig vervielfacht und wieder eingepflanzt werden. Die Blätter kann man auf die Hälfte einkürzen, damit wird der Pflanze das Einwurzeln erleichtert, sie benötigt so weniger Wasser.

Besonderheiten sind übrigens die Rhizome von Iris florentina, germanica und pallida. Getrocknet duften sie nach Veilchen. Tatsächlich sind Veilchenwurzeln, verwendet in Parfümerie und als Zahnungshilfe, Iris-Rhizome.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)