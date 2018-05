Rosa für Männer

Manche Gärtner, wie etwa Peter B., hegen eine Aversion gegen die Farbe Rosa. Alles darf in ihren Gärten blühen, nur nichts in diesem zarten Farbton. Dieses ist mir unverständlich. Gerade jetzt, im prachtvollsten Frühling, geht ein rosa Rauschen durch die Natur, und wenn die Rosablüher nicht gerade in wenig attraktiven Kombinationen mit Gelbblühern gepflanzt wurden, ist das ein liebliches Spektakel. Doch halt! Lieblich?

In seiner Farbbedeutung hat das ganz blasse, heutzutage mit dem Weiblichen assoziierte Rot im Lauf der Vergangenheit eine erstaunliche Geschlechtsumwandlung erfahren. Noch bis in die 1920er-Jahre galt Rosa als Farbe der Männlichkeit.

Das sogenannte kleine Rot war die längste Zeit Bubensache, und das helle Blau war tatsächlich Mädchen vorbehalten. Denn Blau galt als die Farbe von Maria und Rot als jene von Kampf und Blut. Nach dem Ersten Weltkrieg, so die Theorie, erfolgte der Wandel aufgrund der erstarkenden Arbeiterbewegung. Die blaue Arbeitskleidung der Männer übertrug sich auf die hellblaue Babykleidung der Jungen, und das Rosa war den Mädchen zugeordnet.



Schattierungen. Wer rosa Blüten aus seinem Garten verbannt, versäumt jedenfalls viel. Derzeit zum Beispiel die wogenden Meere der in allen Rosaschattierungen blühenden Bauernpfingstrosen. Ob rüschig gefüllt oder in schlichter Schalenform – Pfingstrosen sind ein Muss in jedem Garten, und Rosahasser können ja auf weiße, gelbe oder rote Sorten zurückgreifen. In voller Blüte steht gerade auch die ebenfalls unverzichtbare Wiesenraute. Ihre schaumig-filigranen Blütenwolken spielen leicht ins Bläuliche und machen sich etwa in Kombination mit dem dunkellila-blauen Prachtstorchschnabel formidabel. Die nächste Rosaorgie spendiert die Spornblume, diese unermüdliche Dauerblüherin an trockenen, sonnigen Stellen. Sensationelle Leopardenmuster zeigt bei näherer Betrachtung der Fingerhut mit gewagten pinken und weißen Flecken in den langen Blütenkelchen, in denen übrigens nur die Hummeln bis zum Nektar vordringen können. Der altrosa gefärbte Rotdorn ist zwar bereits wieder im Begriff abzublühen, dafür locken jetzt die violett-rosa Blüten der Rosenrobinie in dichten Büscheln das Bienenvolk an.

An Üppigkeit und Duft kaum übertreffbar ist die Holunderblüte, ebenfalls zurzeit in vollem Gang, und wer sie in wahrhaft entzückendem Sternchenrosa sehen will, muss die entsprechende Sorte pflanzen. Sie heißt Black Beauty, weil sie noch dazu dunkles, fast schwarzes Laub trägt. Der Holunder duftet vor allem tagsüber, dafür sorgt die Nachtviole für ein kräftiges, süßes Blumenparfum auch in der Dunkelheit. Untertags ist sie ebenfalls eine lila-rosa Augenweide.



Trockene Phasen. Keine Duftstauden, doch unermüdliche Dauerblüherinnen sind manche Storchschnabelsorten, wie beispielsweise der höchst zu empfehlende Blutstorchschnabel Apfelblüte, der in ganz hellem Rosa blüht. Er ist die ideale Pflanze für Beetränder, verträgt auch trockenere Phasen, wird von Schnecken gemieden und hat den Vorteil, im Herbst auf das Attraktivste sein Laub blutrot zu verfärben.

Der rosa Blütenreigen ließe sich seitenweise weitertanzen, mit unendlich vielen rosa Rosensorten, dem später blühenden Perückenstrauch, Kolkwitzie, Spiraea, dem rosa Kerzenknöterich, vielen Duftnesselsorten, allerlei Anemonen, Akeleien, Astilben, Bergenien, duftenden Nelken, Buschmalven bis hin zu Kräutern wie dem Thymian.

Die derzeit sensationellste Orgie in Rosa legt jedoch der japanische Blumenhartriegel der Sorte Satomi dem staunenden Gärtner zu Füßen. Auf dem bis zu vier Meter hohen, eher breit wachsenden Zierstrauch schaukeln zahllose Blüten wie Schmetterlinge, wobei die jeweils vier Blütenblätter eigentlich Hochblätter sind. Egal, der Strauch ist eine Schönheit, und vielleicht zeige ich ihn demnächst Peter, dem Rosaverweigerer, zum Zweck des unbedingten Umdenkens.

