Knoblauchorgie in Lila

Während wir besagten Abend im Garten verbringen, essen wir Pasta mit Knoblauchlilien, die wir kurzerhand aus den Blumenrabatten stibitzt haben. Das ist ein gar einfaches, doch köstliches Gericht und noch dazu im Handumdrehen zubereitet. Tulbaghia violacea heißt die aromatische Würzpflanze mit botanischem Namen. Sie wächst hier in Südfrankreich überall, und wer zartes Knoblaucharoma am Gaumen ohne den nachfolgenden, nun ja, Knoblauchatem schätzt, muss diese aus Südafrika stammende Zierlichkeit unbedingt im Topf ziehen.

In unseren Breiten ist sie nicht winterhart und muss entweder in der Wohnung oder kühl und trocken im Keller überwintert werden. Doch abgesehen davon ist die Pflanze völlig anspruchslos. Sie gedeiht am besten an sonnigen Standorten, braucht wenig Wasser und Dünger und blüht monatelang reizend in zartlila Büscheln vor sich hin. Aus diesem Grund wird sie häufig als Zierpflanze gezogen, jedoch kaum je verkostet, was ein Fehler ist.

Die Knoblauchlilie wächst bis zu einem halben Meter hoch und will interessanterweise kaum je umgetopft werden. Sie ähnelt darin dem Agapanthus, der ebenfalls enge Pflanzgefäße bevorzugt. Die gesamte Pflanze verströmt dieses dezente Knoblaucharoma, die Blüten schmecken am kräftigsten. Man kann sie über Salate und Butterbrote streuen, was selbstverständlich ausgesprochen apart ausschaut, und aus den schlanken Blättern lassen sich köstliche Saucen, Pestos und andere Knoblauchorgien herstellen.

Weitere gebräuchliche Bezeichnungen für diesen Geheimtipp sind Zimmerknoblauch oder Südseeknoblauch. In Südafrika gilt die mit der Amaryllis verwandte Knoblauchlilie als traditionelle Medizinpflanze, also trauen Sie sich, pflücken Sie eine Blüte, ein Stämmchen ab und verkosten Sie das feine Knoblaucharoma ohne bleibende Geruchsbelästigung. ?

