Mediterrane Petitessen

Wir befinden uns in einem uralten Garten in Südfrankreich. Seine Topografie ist bemerkenswert. Bereits vor 300 Jahren wurde der außerordentlich steile Hang mit Mühe und Sorgfalt terrassiert und mit Olivenbäumen bepflanzt. Die Terrassen sind geblieben, und auch die Olivenbäume stehen immer noch hier. Knorrig, gut gepflegt, von Generationen wertgeschätzt. Der Baum, seine Früchte, die Landschaft – die längste Zeit über waren sie der Schatz und die Lebensgrundlage der Menschen, die sie gepflegt haben.

Dank der geschickt angelegten Stützwände und Podeste, verbunden mit allerlei gewundenen Treppchen, steht den Oliven selbst in diesem kargen und von Fels durchzogenen Gelände genug Erdreich zur Verfügung. Die Terrassen fangen das kostbare, weil rare Regenwasser auf und leiten es zu den Wurzeln. Bis zu sieben Meter tief können sie sich unter guten Bedingungen in den Boden bohren, doch hier wurzeln sie flach. Der Fels ist hart und undurchdringbar, und die Bäume müssen sich daran festkrallen.

Die Terrassen, die Konturen der Olivenbäume und der Pinien, das blaue Flirren des Meeres irgendwo da unten, die Pastellfarben, die zu jeder Tageszeit in unterschiedlichen Schattierungen durch die Luft zu wehen scheinen – all das prägt den Charakter der südfranzösischen Landschaft. Derzeit blühen selbst an den Straßenrändern viele der mediterranen Pflanzenschönheiten, die wir zu Hause mühsam in Töpfen großziehen und im Winter in temperierte Räume schleppen müssen.

Spornblumen tüpfeln rosa Punkte in die Gegend, Mittagsblumen und Mauerwurzen halten sich in den winzigsten Felsspalten fest. Wandelröschen in Gelb und Pink bilden große Büsche. Der blau blühende, duftende Rosmarin ist ohnehin allgegenwärtig, ebenso Duftginster und Hibiskussträucher, Meerfenchel, Bougainvillea und verwilderte Opuntien, darunter zierlichere Gesellen wie Pfirsichsalbei, Gaura, Thymian und vieles mehr.



Es rankt, es blüht. Schau dir das an, sagt Sonia H. jedoch missgelaunt, während sie durch ihren Garten streift. Sie ist unzufrieden. In allen Ritzen sieht sie Unkraut keimen, die Gaura wird zu üppig, der Lavendel zu hoch, die australischen Gänseblümchen breiten sich zu sehr aus, die eine Rose schwächelt, die Olivenbäume machen Mist, und überhaupt! Nichts ist so, wie es sein könnte und sollte. Wir anderen schauen uns verständnislos an. Die gesamte Anlage ist eine einzige Pracht. Alles steht in voller Blüte, selbst das, was man als „Unkraut“ bezeichnen könnte, wirkt passend und schön und würde so manchem kahlrasierten Rasengarten zur Zierde gereichen.

Die alten Olivenbäume und die Terrassen bilden die kräftige Struktur, die Bepflanzung dazwischen sorgt für filigraneres, lebendiges Treiben in vielen Farben und Formen. Es rankt, es duftet und blüht. Sehr gelungen alles in allem, das Bild ist eine in sich stimmige und harmonische Komposition. Doch wenn wir, die wir selbst Gärten pflegen – freilich unter anderen Bedingungen und in anderen Klimazonen – ehrlich zu uns sind, neigen ja auch wir zu ähnlichen Ungerechtigkeiten.

Anstatt das große Ganze wohlgefällig zu betrachten und zu genießen, bleiben unsere Blicke unweigerlich an jenen Petitessen hängen, die wir als nicht gelungen empfinden. Wir sehen nicht die wogenden Blütenmeere, sondern den Windling, der sich dazwischen um Blütenstängel schlingt. Wir betrachten nicht die Eleganz des Rosenbeets, sondern ergehen uns in Ärger über den Löwenzahn. Wir freuen uns nicht über die Kirschen, sondern bekümmern uns über die paar Maden der Kirschfruchtfliege, die in der einen oder anderen von ihnen haust.

Kurzum, wir begehen die jede Zufriedenheit verhindernde Sünde des Perfektionismus, die noch in jedem Garten, und sei er rund um die Uhr von einem halben Dutzend Profigärtnern bestellt, irgendeinen Makel entdecken und uns die Sache madig machen will. Das ist abzulehnen. Perfektionsstreben hat in keinem Garten Platz, denn ohne eine gewisse Lässigkeit kann der Mensch nicht in Harmonie mit Lebendigem wie Pflanzen, Vögeln und Fröschen leben.

Wird es Abend in diesem alten Olivengarten, hört man sie überall quaken. Herrlich. Die Grillen zirpen, die Nachtviolen duften, die letzten Amselhähne singen. Unten beginnen sich die Stadt und ihre Bewohner für das Nachtleben zu rüsten. Auch gut. Doch wir bleiben lieber hier im Garten unter den Olivenbäumen, versuchen, deren Besitzerin den Perfektionismus abzugewöhnen, das Leben als Privileg zu erachten und endlich einfach zufrieden zu sein. ?

Olivenbaum. Seit 6000 Jahren erfreut sich die Menschheit an der Olive, wobei die Olivenbäume selbst ebenfalls Methusalemalter erreichen. Das derzeit wahrscheinlich älteste Exemplar ist etwa 4000 Jahre als und wächst auf Kreta. Rosmarin. Die mediterrane Würzpflanze Nummer eins trägt einen wundervollen Namen, denn Ros marinus bedeutet nichts anderes als Tau des Meeres. Wer das Aroma verstärkt genießen will, muss die Nadeln trocknen.



Gaura. Die auch als Prachtkerze bekannte amerikanische Präriepflanze ist, wie Olive und Rosmarin, anspruchslos, verträgt Trockenheit und Hitze und wächst von Jahr zu Jahr dichter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)