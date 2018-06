Salbei: Blattdüfte und Blütenaromen

Der Bauerngarten meiner Großmutter lag neben einem Bächlein und war entsprechend fruchtbar. Es war ein Zaubergärtlein, in dem Gemüse, Kartoffeln, Ribiseln und jede Menge Blumen wucherten und gediehen. Vor seinem Eingang wuchs ein knorriger, prachtvoller Rotdorn, eine uralte Skulptur von Mutter Natur. Er sah aus wie ein überdimensionaler Bonsai.

Jahre nach dem Tod meiner Großmutter schaute ich noch einmal in diesem Garten vorbei. Die eingefassten Beete und die Kieswege dazwischen waren noch zu erkennen, aber sie waren überwuchert wie die Ruinen Tikals im guatemaltekischen Dschungel. Der Rotdorn war gefällt worden, ein Verlust, der mich augenblicklich in eine trübselige Stimmung versetzte. Doch eine einzige Pflanze hatte in dieser deprimierenden Wüstenei überlebt: der Salbei.

Er stand unverdrossen da wie früher. Er war genauso struppig, ausufernd und duftend. Jahrelang hatte sich niemand um ihn gekümmert, und dennoch wuchs er stillvergnügt vor sich hin. Ich hätte einen Ableger mitnehmen sollen, aber so geistesgegenwärtig war ich leider nicht. Zu schade, denn mittlerweile ist auch er verschwunden.

Der Salbei ist der traditionelle Kräuterkönig im Gartenreich. „Kraut der Unsterblichkeit“ nannten ihn die Griechen und die Römer, und der seit dem Mittelalter überlieferte Spruch, „Warum soll ein Mensch sterben, in dessen Garten der Salbei wächst?“, ist auch heute noch allseits bekannt. Doch die große und rund um den gesamten Globus beheimatete Gattung Salvia hat nicht nur den Heilsalbei Salvia officinalis hervorgebracht, sondern auch zahllose wunderschöne Gartenpflanzen, und nicht alle sind so bekannt wie er.

Viele winterhart

Viele der an die 900 Arten sind dabei winterharte, ausdauernde Stauden, die ausgesprochen genügsam sind, wenig Ansprüche an den Boden stellen und auch mit Trockenheit gut zurechtkommen, und die darüber hinaus Gärten und Balkone in vielen Gestalten zieren. Sie blühen lange und in kräftigen Farben. Bienen und Schmetterlinge lieben ihre Lippenblüten. Manche Arten zeichnen sich durch auffällige Färbung der Blätter aus. Kurzum: Der Salbei ist es wert, studiert, entdeckt und geliebt zu werden.

Einer der auffälligsten von ihnen ist der majestätische Muskatellersalbei Salvia sclarea. Er ist mit über einem Meter Höhe der Gigant unter den winterharten Salvien. Eine üppige rosa-lila Blüte macht ihn zu einer der imposantesten Solitärstauden, die man für trockene, sonnige Gartenstellen finden kann. Er ist nicht sehr langlebig, doch das macht gar nichts, denn er wirft mächtig Samen und vermehrt sich rasant. Sein Aroma ist einzigartig, aber gewöhnungsbedürftig.

Für kräftige vertikale Farbakzente im Blumenmeer sorgt der zierlichere Steppensalbei Salvia nemorosa. Er wird auch Hain- oder Ziersalbei genannt und blüht je nach Sorte in Violett, Weiß, Blau, Rosa bis Rot. Es gibt ihn in Höhen von 30 Zentimetern bis zu einem Meter. Obwohl man auch ihn verspeisen könnte, ist er eher für das andächtige Betrachten gemacht als für die Küche. Nach der Blüte sollte er knapp über dem Boden zurückgeschnitten werden, dann treibt er noch in derselben Saison eine neue Blütenpracht.

Zäher Geselle

Auch den Heilsalbei Salvia officinalis gibt es übrigens in diversen, teils sehr adrett anzuschauenden Sorten. Ein zäher, robuster Geselle ist beispielsweise der goldgelb-grün gefleckte Goldsalbei. Er breitet sich aus, wird nur etwa 40 Zentimeter hoch und eignet sich deshalb beispielsweise besonders gut als Nachbar von anderen Aromapflanzen in einer Kräuterspirale.

Im Falle des Purpursalbeis sind vor allem der Austrieb und die jungen Blätter eine Augenweide. Die ebenfalls eher niedrig wachsende Variante trägt purpur-lila gefärbte flauschige Blätter, gefolgt von einer blauvioletten Blüte. Der Purpursalbei wächst schnell und wird üppig. Apropos: Alle Salbeiarten blühen je nach Sorte im Früh- bis in den Hochsommer hinein in einer faszinierenden Fülle. Für alle bis auf den Muskatellersalbei gilt: Nach der Hauptblüte wird unbedingt zurückgeschnitten, damit die Pflanze etwas später im Jahr noch einmal neuen Blütenflor ansetzt und kompakt bleibt.

Das liefert natürlich eine Menge überschüssiger Salbeiblätter, aus denen man allerlei Leckereien bereiten kann. Ein paar Anregungen: Getrocknete Salbeiblätter ins Honigglas mischen und bei gelegentlichem Auf-den-Kopf-Stellen zumindest zwei Wochen ziehen lassen, dann abseihen. Oder Salbeisalz aus getrockneten, zerkleinerten Blättern herstellen. Salbei parfümiert des Weiteren Essig, Öl, Zucker, was Sie wollen. Zu guter Letzt kann man noch ein Salbeipesto versuchen, wenn gerade kein Basilikum zur Hand ist. Dieses allerdings nur mit frischen Blättern.

Lexikon Heilsalbei. Der verholzende Halbstrauch stand früher in jedem Kloster- und Bauerngarten. Nicht zu tief in das alte Holz schneiden, sonst treibt er nicht mehr aus. Besser öfter sanft als selten radikal schneiden. Arten. Neben den winterharten Salvien gibt es viele Exoten, vom riesigen, bis zu zwei Meter hohen mexikanischen Ananassalbei über den Mandarinensalbei bis zum fast schwarz blühenden Peruanischen Salbei. Blüten. Die sind nicht nur schön anzuschauen und eine Freude jedes Bienenvolks, sie schmecken auch zweibeinigen Kulinarikern ausgezeichnet. Leicht süß, frisch, aromatisch. Rein damit in Sommerdrinks

und Salate.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)