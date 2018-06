Pflanzenwahl in Balkonien

Es gibt Balkone, auf denen stehen rostige Fahrräder und Bierkisten sowie die obligaten Wäscheständer herum. Und dann gibt es solche, auf denen hat Gerümpel keinen Platz, denn sie sind grün-bunte Oasen voller Blumen, vielleicht auch Kräuter und Balkongemüse. Sie sind Labsal für Auge, Nase und Gaumen und nicht zuletzt für Vögel, Insekten und anderes Getier.

Auf dem Land ist die Situation ähnlich. Hier gibt es Gärten, in denen wächst außer struppigem Gras, schlimmstenfalls umringt von Thujen, gar nichts. Welch trauriger Anblick! Doch dann gibt es gleich nebenan wiederum solche, in denen blüht und summt es auf nur wenigen Quadratmetern aufs Freundlichste.

Man kann es sich aussuchen. Jeder, der eine noch so kleine Freifläche zur Verfügung hat und sie bewirtschaften darf – und wenn man einmal damit begonnen hat, könnte das zu einer der größten Beglückungen werden –, wird nach eigenem Ermessen das Beste daraus machen. Egal, ob das Fleckchen schattig oder sonnig ist – es gibt für jede Garten- und Balkonsituation die richtige Lösung in Form der passenden Pflanzen.

Der kleine Garten, ob auf Balkon, Terrasse oder dem Haus angeschlossen, hat den großen Vorteil, dass man ihn gut überblickt. Man kann ihn genüsslich durchplanen und immer wieder neu gestalten. Zudem sind kleine Flächen logischerweise viel einfacher zu bewirtschaften und machen weniger Arbeit als ausgedehnte Gartenanlagen.

Ein paar grundlegende Regeln gelten da wie dort, und die wichtigste lautet: Wider die Natur lässt sich nicht gärtnern, also wählen Sie die Pflanzen immer und ausschließlich nach dem zur Verfügung stehenden Standort. Schattenpflanzen hier, Sonnenliebhaberinnen dort. Aber, ach!, schreien noch nicht ganz so Versierte in solchen Fällen gequält auf, wie soll man denn die unterscheiden? Wie kann man wissen, wer was braucht?



Keine Ausreden. Die Antwort ist simpel: Schauen Sie auf das Pflanzenschild oder recherchieren Sie die Angelegenheit einfach via Fachliteratur oder Internet. Keine Ausrede erlaubt. Als kleiner Auftakt ein paar Tipps, beginnend mit heißen, sonnigen Standorten. Für die eignen sich etwa Kübelpflanzen und Einjährige wie die dauerblühenden Petunien, Lobelien, Vanilleblume, Blaue und Australische Gänseblümchen und Zinnien.

Wer nicht jährlich neu pflanzen oder seine Kübelpflanzen mühsam über den Winter bringen will, greift zu Mehrjährigen, wie Lavendel, Glockenblume, Storchschnabel, Frauenmantel, Blaukissen, alle Hauswurzen, Mauerpfeffer und Fetthennen und lockert die Angelegenheit mit ebenfalls winterharten Gräsern und Kleinsträuchern, wie Zwergflieder, Bartblume und kleinwüchsigen Rosen auf. Die Kombination mehrjähriger und einjähriger Pflanzen ist in jedem Fall empfehlenswert, denn sie spart einerseits Arbeit und bringt andererseits Abwechslung. Bedenken Sie dabei nicht nur die Kombination von Blütenfarben und Blütezeiten, sondern auch Blattformen und Blattfarben und vergessen Sie niemals, auch Duftpflanzen in Ihre Arrangements zu mischen.

Jetzt auf in den Schatten und in kühlere Garten- und Balkonregionen. Hier sind die geeigneten Einjährigen etwa Fleißiges Lieschen, Gauklerblume und Eisbegonie. An Kübelpflanzen fühlen sich Fuchsien, Knollenbegonien und Kamelien wohl. Mehrjährige Schattenpflanzen sind Farne, von denen es zahllose Arten gibt, sowie Stauden wie Elfenblume, Eisenhut, Funkie, Purpurglöckchen, Frühlings- und Herbstanemonen, Wiesenraute und Kerzenknöterich, um nur eine Miniauswahl zu nennen. Auch Hortensien sollen nicht vergessen werden, sowie Kleinsträucher, wie Schattenglöckchen, Polsterberberitze und dergleichen mehr.

Letzte Anregungen: Unterschätzen Sie nie die Möglichkeiten der Vertikale und nutzen Sie auch vorhandene Wände aus. Eine gekonnte Höhenstaffelung mittels Etageren, Aufhängungen, Pflanzregalen erweitert den zur Verfügung stehenden Platz enorm. Wählen Sie kleinwüchsige Sorten, insbesondere, wenn Sie Gemüse und Obst ernten wollen. Ein Kirschbaum wird auf einem Balkon naturgemäß keinen Platz finden, doch ein Säulenobstbäumchen kann sich, wenn genug Besonnung vorhanden ist, allemal ausgehen. Und zuletzt: Vergessen Sie niemals auf sich selbst. Ein beschauliches Plätzchen zum Kaffeetrinken, Freiluftfaulenzen und Genießen will sorgfältig eingeplant werden.

Lexikon Einjährige. Sicherheitshalber dazu die genaue Erklärung: Einjährige sind Saisonpflanzen, deren Überwinterung sich nicht auszahlt, weil sie das entweder sowieso nicht überleben oder so geschwächt in die nächste Saison starten, dass das alles keinen Spaß macht. Mehrjährige. Die beste Pflanzenalternative für Bequeme. Mehrjährige sind winterharte Stauden, die im Herbst einziehen und im Frühjahr wieder austreiben und, bei gutem Standort und Pflege, jedes Jahr üppiger gedeihen. Kübelpflanzen. Diese Pflanzen verbringen den Sommer im Freien und müssen vor dem Frost jedoch in ein geeignetes kühles, nicht zu dunkles Winterquartier gebracht werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2018)