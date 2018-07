Goldige Gaben

Selten noch habe ich bisher einen Gedanken an die ferne Zeit des Ruhestands verschwendet, doch wenn, dann stets zu dieser Zeit des Jahres. Während sich frühmorgens die noch werktätige Bevölkerung schnäuzt und kampelt und sodann ihre jeweilige Beschäftigung aufnimmt, sind rüstige Rentnerinnen und Pensionäre längst unterwegs. Bereits im Morgengrauen sind sie in die Wanderschuhe geschlüpft, haben bauchige Körbe ergriffen und sich in den Wald begeben.

Nicht in irgendeinen Wald, versteht sich, sondern in jenen ganz bestimmten und geheimen, irgendwo dort weit, weit oben, dorthin, wo schon ihr Opa-selig die besten aller Pilzplätze kannte, oder die Oma, und in dem das Schwammerlsuchen so richtig Spaß macht. Während unsereiner den ersten Vormittagspausenkaffee schlürft, haben sie ihr Tagwerk schon beendet und sind bereits damit befasst, die heimgeschleppte Beute zu putzen. Denn Schwammerln sucht man am besten frühmorgens und, wenn nicht ganz allein, dann nur mit engsten Verwandten und anderen vertrauenswürdigen Personen. Die besten Pilzplätze – sie gehören zu den bestbewahrten Geheimnissen der Landbevölkerung.



Verborgene Plätze. Als in der Bekanntschaft ein berüchtigter Pilzjäger hochbetagt kurz davorstand, das letzte Hemd zu tragen, bekniete ihn die Enkelschar und bat ihn inständig, seine verborgenen Plätze zu verraten, jetzt, da er doch nicht mehr auf die Pirsch gehen würde. Er ließ sich Papier und Bleistift reichen und fertigte eine zittrige Skizze an.

Einen zweiten Hinweis auf die Vorzüge des Rentnerdaseins gibt ein Blick über den Gartenzaun in Richtung Nachbarin. Sie ist zweifellos eine der prächtigeren Mittsiebzigerinnen der weiteren Umgebung, und noch dazu eine herzensgute Seele. Dieser Tage wird es ihr mit goldigen, waldduftenden Geschenken vergolten, die ihr verschämte Pensionisten überreichen, geputzt und liebevoll in Körbchen arrangiert: Eierschwammerln ohne Ende. Der Nachbar seinerseits beäugt das Geschehen distanziert mit einer Mischung aus kulinarischem Wohlwollen und eifersüchtigem Misstrauen. Er trägt sicherheitshalber seinerseits Beute in Richtung seiner Ehefrau, und zwar in Form für die Jahreszeit erstaunlicher Mengen Gurken und Zucchini.

Die Schwammerlsituation ist heuer vielerorts aufgrund der heftigen Regenfälle so gut wie seit Jahren nicht mehr. Es gibt Wälder, deren Böden selbst am Nachmittag, lang nach den Ausflügen der Pensionisten, eierschwammerlgelb leuchten. Wo, das darf natürlich auch an dieser Stelle nicht verraten werden, aber es reicht dieser Tage mitunter sogar, wie von anderer Seite berichtet, eine kurze, von menschlichem Rühren verursachte Rast am Waldesrand einzulegen, währenddessen einen Blick in den Forst zu tun und eine Stunde später schwer beladen wieder ins Auto zu steigen. Zwei Kilo pro Person dürfen übrigens heimgetragen werden. Das sollte fürs Erste reichen.

