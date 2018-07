Duftig untertags

„Ein Garten ohne Phlox ist nicht nur ein bloßer Irrtum, sondern eine Versündigung gegen den Sommer“, meinte seinerzeit der legendäre deutsche Staudenzüchter Karl Foerster. Wie recht er doch hatte, lässt sich derzeit in vielen Gärten wohlgefällig betrachten. Ab sofort bis in den Herbst steht die schöne Staude, deren Ahnen in den lichten, feuchten Wäldern Nordamerikas gewachsen sind, in schönster Blüte.

Das feuchte Frühjahr hat der ausdauernden Pflanze gutgetan, denn die Flammenblume, wie der Phlox auch noch genannt wird, mag es gut getränkt und auch gut gedüngt und bevorzugt volle Sonne oder Halbschatten. Zahlreiche Sorten stehen zur Verfügung, und jährlich kommen neue dazu. Ein paar zur Auswahl: Twister blüht weiß mit züngelnden rosa Streifen. Bright Eyes hat hellrosa Blütensterne mit einer dunkelrosa Mitte. Laura dagegen ist dunkelviolett mit heller Mitte, und über die Farbe von Red Riding Hood kann man ins Grübeln kommen.

Meine Phloxe hingegen sind nicht sortenrein, sondern Bastarde, weil sie aus Samen entstanden sind, die vom phloxträchtigen Garten der Nachbarin stammen. Wer also Verblühtes nicht abschneidet und die Samen ausfallen lässt, wird binnen weniger Jahre reiche Phloxfelder sein Eigen nennen und darf sich alljährlich von neuen Blütenfarben überraschen lassen.

Der Duft des Phlox weht untertags durch den Garten. Er ist fein, zart und wie alle Düfte nur ungenügend mit Worten zu beschreiben. Manchmal riecht er wie eine gute altmodische Seife, dann mischt sich wiederum eine leicht zitronige Note dazu. Wie auch immer, schnüffeln Sie an ihm, er ist eine olfaktorische Delikatesse.

Zum Schluss noch eine botanische Ergänzung: Während der im Frühjahr blühende Phlox subulata nur wenige Zentimeter hoch wächst, erreicht der hier besprochene Phlox paniculata Höhen von bis zu 150 Zentimetern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2018)