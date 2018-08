Schöne der Nacht

Brigitte P. pflegte eine Zeit lang ein zauberhaftes Gärtchen rund um einen kleinen, sehr alten Bauernhof im Südburgenland. Der Gemüsegarten lag wie üblich etwas abseits des Gebäudes und war, wie es sich in Gegenden mit Rehwild und freilaufenden Hühnern ebenfalls gehört, mit einem von Duftwicken umsponnenen Holzzaun eingefriedet.

Während ihr im Gärtchen alles zu gelingen schien und die Gurken und Tomaten, der Koriander, die Erdäpfel, Fisolen und vieles andere inmitten der entsprechenden Bauerngartenblumen ausgezeichnet gedieh, war die Sache mit der Hühnerhaltung weniger ersprießlich. Denn in unerfreulicher Regelmäßigkeit kreiste der Hühnerhabicht über dem Areal und pflückte sich einen gackernden Braten nach dem anderen aus der Hühnerschar.

„Du brauchst einen Hahn“, meinte ein Nachbar und schenkte ihr kurzerhand einen halbwegs ausgewachsenen Gockel. Der besah sich wohlgefällig seine Hennen, lebte sich für zwei Tage auf dem Höfchen ein und wurde am dritten vor den ungläubigen Augen der Brigitte P. vom Habicht gepackt und ward nie wieder gesehen.

Als ich das kleine Anwesen eines Hochsommermorgens zum ersten Mal besuchte und in den Hof trat, blühten dort gerade die Prunkwinden. Ein malerischer Anblick! Ihre himmelblauen Riesenblüten nickten zu Dutzenden sanft im Wind und boten einen fast unwirklichen Anblick. Die Pflanzen selbst wuchsen in entsprechend großen Töpfen und schlangen sich über Drähte mehrere Meter bis zum Dachvorsprung empor. Es handelte sich um die Hybrid-Sorte „Blauer Himmel“ mit zehn Zentimeter großen Trichterblüten in zartem Hellblau.

Dem Anblick verfallen. Seit diesem ersten Blick auf die Ipomoea genannte Familie der Winden bin ich ihr verfallen. Zahllose Sorten habe ich über Drähte, Kletterrosen und andere Kletterhilfen schlingen lassen. Sie blühten himmelblau, rosa, weiß mit blauen Pünktchen. Es gab solche, die wie weiß-blaues Marmorierpapier aussahen und andere, die lila-weiße Streifen trugen. Offenbar ist die ursprüngliche Prunkwinde jedoch von samtig dunklem Lila, denn alle Sorten streuen ihre Samen großzügig aus, um nach dem Winter für reichlich Nachwuchs zu sorgen, und der blühte, bisher jedenfalls, stets in eben jener satten Farbe, egal wer die Eltern waren.

Die Familie der Prunkwinden ist riesig, sie umfasst an die 650 Arten, wovon eine übrigens die Süßkartoffel ist. Sie ist recht einfach zu ziehen, indem man im Frühjahr eine Süßkartoffel zur Hälfte in sandige Erde steckt und nicht vergisst, sie brav zu gießen. Auch in einem Wasserglas gedeiht sie, wenn die Knolle nicht zu tief ins Nass taucht und ihre Wurzeln ins Wasser strecken kann.

Derzeit, und jetzt kommt's, blüht hier erstmals die Sensationellste aller Prunkwinden. Während die bekannten Sorten, im englischsprachigen Raum treffend „Morning Glory“ genannt, die Blütenstanitzel zum Sonnenaufgang aufrollen, jedoch gegen Mittag bereits wieder abblühen, kommt die große Zeit der „Evening Glory“, wenn die Sonne untergeht. Diese weißen Blüten übertreffen in Dimension, vor allem aber in ihrem betörenden Duft alle anderen Prunkwindensorten. Die „Ipomoea alba“ blüht, wie der Name verrät, weiß. Die Trichter sind mit einem Durchmesser von locker bis zu 15 Zentimeter riesig und leuchten in der Dunkelheit wie Monde. Moonflower wird die Pflanze auch genannt, Mondblume, oder, wie die Franzosen es sagen, „Ipomée bonne-nuit“, also Gute-Nacht-Blume.

Die Mondblume wird am besten aus Samen gezogen, die hierzulande nicht einfach aufzutreiben sind. Meine stammen von einem Pflanzenmarkt in Thailand, und die Hoffnung lebt, dass die Dauerblüherin heuer weitere Samen abwerfen und ihr Nachwuchs im kommenden Jahr ebenso groß, weiß und duftend blühen wird. Die Winde aus dem tropischen Amerika ist nicht zuletzt auch als Pflanze gigantisch. Sie schlingt bis zu sechs Meter hoch. Das Exemplar der Nachbarin beispielsweise ist bereits über das vorgesehene Rankgitter hinausgeschossen und erklimmt eben munter einen Baum. Die herzförmigen Blätter wachsen dicht, sind groß und deshalb hervorragend als Sichtschutz geeignet.

Samen verlosen. Die Ipomoea alba lässt sich dem Vernehmen nach als ausdauerndes Geschöpf auch überwintern. Ich werde das zwar versuchen, sie in den kühlen Keller tragen und die Erde wie vorgeschrieben lediglich leicht feucht halten. Doch will ich mich darauf nicht verlassen und werde jeden Samen, den sie hoffentlich ausreift, sorgfältig bewahren und, liebe Leserinnen und Leser, im kommenden Frühjahr wieder an euch verlosen.

Lexikon Prunkwinden. Mit an die 650 Arten bildet die Ipomoea eine riesige Gruppe innerhalb der Familie der Windengewächse. Samen und oberirdische Teile enthalten in vielen Fällen giftige Mutterkornalkaloide und sollten keinesfalls verspeist werden. Verschiedene Sorten. Die hierzulande häufig kultivierte Ipomoea purpurea ist in zahlreichen Sorten erhältlich. Sie wächst bis zu drei Meter hoch und blüht je nach Sorte magenta, blau, weiß, purpur, rosa. Mondblume. Die deutlich größere Ipomoea alba scheint die stattlichste Blüte aller Prunkwinden zu entwickeln. Im Gegensatz zu den Kultursorten blüht sie nachts und duftet außerordentlich stark und köstlich.

