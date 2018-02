Keuchhusten: Zahl der Fälle steigt stark

Bregenz. Im Jahr 2015 gab es in Vorarlberg gerade einmal elf gemeldete Fälle von Keuchhusten (Pertussis). 2016 waren es 43, und 2017 wurden sogar 70 Fälle bei der Landessanitätsdirektion Vorarlberg gemeldet.

Wie die Steigerung zu erklären ist? Kinder würden oft nicht mehr gegen Keuchhusten geimpft und Erwachsene auf die Auffrischung vergessen, so Martina Türtscher von der Landessanitätsdirektion zu orf.at. Generell wird in mehreren Industriestaaten ein Pertussis-Comeback beobachtet – teils trotz hoher Durchimpfungsraten. Laut französischen Wissenschaftlern ist ein Hauptgrund, dass die Pertussis-Vakzine nicht wirksam genug sind, um eine Infektion und damit eine „stille“ Übertragung (also ohne Symptome) zu verhindern, obwohl sie gegen die Erkrankung schützen.

So ansteckend wie Masern

Die Pertussis gehört zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten. Wie bei den Masern steckt eine Person circa zwölf bis 17 weitere Personen an. Keuchhusten wird wie eine Erkältung übertragen. Die Krankheit dauert mehrere Wochen und kann nur mittels spezieller Antibiotika behandelt werden. Keuchhusten kann aufgrund der starken Hustenanfälle vor allem für Säuglinge gefährlich werden. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2018)