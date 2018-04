Medizin: Maßnahmen gegen schädliche Therapien

Zeit eingespart, Patient tot. Nun, ganz so krass gehen gewisse pflegerische oder medizinische Maßnahmen meist nicht aus, aber es gibt genug Behandlungen, die nichts nützen oder sogar mehr schaden als nützen. So kann beispielsweise der (häufig unangebrachte) Einsatz von Antipsychotika bei Demenzpatienten zu Übersedierung, kognitiver Verschlechterung, Stürzen und erhöhter Mortalität führen. Das Projekt „Gemeinsam Gut Entscheiden“ soll gegensteuern und einen Beitrag zu mehr Qualität und Sicherheit in der medizinischen Versorgung liefern. Studien zeigen ja, dass Patienten mit demselben Krankheitsbild je nach Region unterschiedlich behandelt werden – dies nicht immer zum Besten des Patienten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)