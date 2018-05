Demenz ist, wenn das Zahnrad klemmt

Wie fühlt es sich an, wenn man alles vergisst? Diese Frage stellt Tilda ihrem Großvater. Er überlegt: „Wie Honig im Kopf.“ In der Antwort findet sich der Titel jenes Filmes, der 2014 das Thema Demenz in die deutschsprachigen Kinos brachte, und damit in die Realität zahlreicher Kinder. Als „schonungslos direkt“ wurde der Plot bezeichnet, als „gewagt“, vor allem aber als „wertvoll“. Denn: „Kinder können mit Krankheit und Tod sehr gut umgehen, man muss sich nur trauen, sie damit zu konfrontieren“, sagt Agnes Pirker-Kees, Fachärztin für Neurologie in Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)