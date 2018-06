Die weltweite Epidemie der Kurzsichtigkeit

Bei Theodor begann das Problem wie bei vielen anderen Kindern seines Alters auch. Den Eltern war zwar immer wieder aufgefallen, dass ihr Sohn ein bisschen nah an den Fernseher heranrückte, wenn ein Fußballspiel lief; dass er Buch und Handy mitunter knapp vors Gesicht hielt. Doch auf die Frage, ob er ein Problem habe, in die Ferne zu sehen, sagte Theodor immer glaubhaft Nein. Bis zur ersten Klasse Gymnasium, als er in der letzten Reihe landete und plötzlich nicht mehr erkennen konnte, was vorn an der Tafel stand. Beim Augenarzt war der Schock groß. Theodor war kurzsichtig – und er hatte bereits drei Dioptrien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)