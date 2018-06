Lieber Fett oder Kohlenhydrate? Ich will beides!

Worum geht es beim Essen? Um Energie, um Geschmack, und um das rechte Maß. Das ist der Menschheit abhandengekommen, die „Epidemie der Fettleibigkeit“ (wie es die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt) führt es vor Augen. Offenbar spielen Output und Input zusammen, Bewegungsmangel und zu üppige Nahrung, auch andere Faktoren sind dabei, darauf deutet etwa, dass die Verfettung in den 1960er-Jahren in den USA begann, da wurde dort auch die Nachtruhe kürzer.

Aber zentral ist die Energie, und die kam bei Mensch wie Tier lange aus zwei meist getrennten Quellen, Fett und Kohlenhydraten: Fett gab es bei Jägern und Sammlern vor allem dann, wenn die Männer Erfolg bei der Jagd hatten, der ist rar, der Grundbedarf wurde von Kohlenhydraten gedeckt, oft aus zähen Wurzeln. Beides zusammen gab es selten, aber dann kamen zwei Revolutionen: In der neolithischen wurden vor 12.000 Jahren Gräser zu Getreide domestiziert, Kohlenhydrate waren nun leichter zugänglich. Die zweite Revolution kam viel später, als die Lebensmittelindustrie das früher Getrennte immer häufiger kombinierte.

Gebäck? Wurst? Schokoladenkekse!

Die Folgen zeigten sich in Tierversuchen: Gibt man Nagern Fett oder Kohlenhydrate in unbegrenzten Mengen, fressen sie, so viel sie brauchen. Gibt man ihnen beides, greifen sie ungebremst zu und verfetten. Um zu testen, ob das bei Menschen auch so ist, lud Dana Small (Yale) Testpersonen ins Labor. Dort wurden sie in einer Magnetresonanzröhre platziert – die macht sichtbar, was im Gehirn vor sich geht – und bekamen Bilder von Nahrungsmitteln zu sehen, die entweder viele Kohlenhydrate enthielten oder viel Fett oder eine Kombination. Also beispielsweise Knabbergebäck oder etwas Wurst oder Schokoladenkekse.

Die Snacks konnten mit Geld erworben werden, das die Probanden zuvor erhalten hatten: Am meisten waren ihnen die Kombinationen wert, bei denen wird – auf noch nicht bekannten Wegen – das Belohnungszentrum im Gehirn höchst aktiv (Cell Metabolism 14. 6.). „Das mag ein Mechanismus sein, durch den industriell verarbeitete Lebensmittel zu Überernährung führen“, schließt Small.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2018)