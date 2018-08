Auch Glücksgefühle können das Herz brechen

Es passierte nach einer spontanen Umarmung. Eine ältere Frau ging mit ihrem besten Freund spazieren. In ihrer Ehe war sie schon länger unglücklich, es gab seit Jahren keinerlei Zärtlichkeiten und körperliche Nähe mehr. Irgendwann bei diesem Spaziergang blieb ihr bester Freund plötzlich stehen, sagte ihr, wie sehr er die gemeinsame Zeit mit ihr genieße, ging auf sie zu und nahm sie in den Arm.



Diese spontane, unerwartete Umarmung vermittelte der Frau ein derart intensives Glücksgefühl, dass sie Atemnot und starke Schmerzen in der Brust bekam, also typische Symptome eines Herzinfarkts zeigte. Wie sich später herausstellte, war dieses, wie sie es nannte, „Vernichtungsgefühl“ kein klassischer Herzinfarkt, sondern das Syndrom des „gebrochenen Herzens“, auch Takotsubo-Syndrom (TTS), Broken-Heart-Syndrom oder Stresskardiomyopathie genannt: eine akute, meist durch emotionalen oder physischen Stress ausgelöste Schädigung des Herzmuskels, von der man sich anders als beim – durch ein verschlossenes Gefäß – ausgelösten Herzinfarkt fast vollständig erholen kann. Auch diese Patientin erholte sich von dem „Schock“. So wie die Mehrheit der Betroffenen.

