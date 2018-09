„Reiterhosen“: Wenn das Bein zur Last wird

„Mir hat noch nie ein Winterstiefel gepasst“, sagt Mareike und blickt an sich hinab. Ihre Handflächen liegen auf ihren Oberschenkeln, die üppiger sind, als sie sein sollten. „Ich mache mehrmals die Woche Sport, esse gesund – und das seit Jahren“, sagt die 25-Jährige, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Alles, was ich dafür bekomme, sind abwertende Blicke und ein ,Jammere nicht, sei disziplinierter‘.“ Dabei hat die wellige Haut, die über dem knotigen Gewebe liegt, nichts mit Trägheit zu tun, sondern mit dem Lymphsystem der Deutsch-Wagramerin – oder den Genen. So genau wissen es die Mediziner nicht. Fest steht nur: Es handelt sich um ein Lipödem, eine krankhafte Vermehrung von Fettgewebe. Schätzungen zufolge leidet jede zehnte Frau daran – die meisten, ohne es zu wissen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2018)