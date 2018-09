Life Ball sucht wieder Peers zu HIV-Aufklärungsarbeit für Jugendliche

Weltweit stecken sich jeden Tag 5000 Menschen mit dem HI-Virus an, 2000 davon sind laut WHO Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren. Deshalb ist es dem Team rund um den Life Ball besonders wichtig, diese Altersgruppe mit Wissen über HIV und Aids zu versorgen. Es werden wieder jugendliche Botschafter gesucht, die unter ihren Altersgenossen Präventionsarbeit leisten.

Im vergangenen hat der Trägerverein des Life Balls, Life+, gemeinsam mit dem Verein "Jugend gegen Aids e.V." und dem Bildungsministerium das Projekt gestartet. In der kommenden Woche finden mit Unterstützung der Wüstenrot Gruppe wieder an Standorten in Wien, Salzburg und Tirol die zweitägigen Seminare statt, in denen die Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren zu medizinischem Basiswissen, Gesundheitsvorsorge und Wissensvermittlung zu sexueller Identität sowie Rhetorik und Körpersprache geschult werden.

Wissen in Workshops an Schulen und in Betrieben weitergeben

Danach werden die ausgebildeten Peers selbst dreistündige Workshops an ihren Schulen oder in ihren Betrieben mit Altersgenossen durchführen. "Weltweit sind heute immer noch mehr als 37 Millionen Menschen mit HIV infiziert. Wir sind die Generation, die Aids beenden kann. Der Schlüssel dazu ist Aufklärung auf Augenhöhe", meinte Daniel Nagel von "Jugend gegen Aids e.V.".

Themen wie Gesundheitsvorsorge, sexuell übertragbare Krankheiten und Sexualität geraten zusehends aus dem Fokus junger Menschen und setzen sie damit einem erhöhten Risiko aus, an sexuell übertragbaren Krankheiten und damit auch an Aids zu erkranken. "Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, Jugendliche zu ermutigen, ihre Beziehungen und ihre Sexualität verantwortungsbewusst und selbstbestimmt zu gestalten", sagte Gery Keszler, der Obmann von Life+. Die Jugendlichen, die nun zu Peers ausgebildet werden, sind auch "Life Ball Next Generation" im kommenden Jahr eingeladen.

Workshops Anmeldung zu den Workshops unter http://go.apa.at/GUbDohR1 Ausbildungstermine 2018: Samstag, 29. September und Sonntag, 30. September in Wien, Le Meridien (Anmeldeschluss Mittwoch, 26. September). Sonntag, 7. Oktober und Montag, 8. Oktober in Kufstein, JuZ - Jugendzentrum der Stadt Kufstein (Anmeldeschluss Dienstag, 2. Oktober). Freitag, 12. Oktober und Samstag, 13. Oktober in Salzburg Stadt, Kavernen 1595 hosted by Wüstenrot (Anmeldeschluss Dienstag 9. Oktober).

(APA)