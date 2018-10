Verfolgt und zu „Zaubertrank“ gemacht

„Entweder müssen sie mindere Arbeiten verrichten oder sie leben versteckt – wenn sie Glück haben“, sagt Dermatologin Rosemarie Moser und meint eine Vielzahl von Menschen mit Albinismus, die in afrikanischen Staaten geboren werden. „Mit weniger Glück werden sie verfolgt, missbraucht oder gar getötet“, erinnert sie an das Jahr 2015. Damals wurde ein eineinhalb Jahre alter Bub in Tansania ermordet – wegen seiner Pigmentstörung. Arme und Beine wurden ihm abgetrennt, weil ihnen magische Kräfte nachgesagt werden. „Das ist leider kein Einzelfall“, sagt Moser, „nur hört man hier wenig davon.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.10.2018)