Junge Frauen schnarchen laut Studie mehr als Männer

Schnarchen ist ein Problem älterer Männer, vor allem dann, wenn sie einen über den Durst getrunken haben. So lautet zumindest die gängige Meinung. Die wohl aber gar nicht stimmt, wie eine englische Studie jetzt aufzeigt. Experten fanden heraus, dass vor allem junge Frauen schnarchen, nasale Störungen würden demnach häufig im Alter von 25 bis 34 Jahren vorkommen.

Die Studie, die vom nationalen HNO-Krankenhaus, dem "Royal National Throat, Nose and Ears Hospital" durchgeführt wurde, kam zu der Erkenntnis, dass 34 Prozent der junger Frauen bis zu drei Mal wöchentlich "schwer" schnarcht. Bei Männern in der gleichen Altersgruppe liegt die Zahl bei 31 Prozent. Ein möglicher Grund könnte die zunehmende Fettleibigkeit seit 1990 sein, wie "The Daily Telegraph" berichtet.

Junge Frauen, ältere Männer

Ganz aus dem Schneider sind die Männer natürlich nicht. Vor allem im Alter schnarchen hauptsächlich Männer. 45 Prozent der 55- bis 64-Jährigen schnarchen, bei Frauen sind es in dieser Altersgruppe lediglich 35 Prozent.

Entwarnung kann die Studie erst ab 75 Jahren geben. Ab dann nehme der Hang zum Schnarchen erheblich ab. Wer in der Zwischenzeit an akutem Schlafmangel leidet, der kann noch immer auf getrennte Betten setzen.

(Red. )