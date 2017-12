"Gute Reise, Mum“: Elton John trauert um seine Mutter

Popstar Elton John (70) trauert um seine Mutter Sheila Farebrother. Er habe sie erst vor einer Woche gesehen, schrieb der britische Musiker am Montag auf Instagram. "Reise gut, Mama. Ich danke dir für alles. Ich werde dich so sehr vermissen. In Liebe, Elton." Zwischen den beiden hatte nach einem heftigen Streit jahrelang Funkstille geherrscht, sie hatten sich aber wieder versöhnt.

So sad to say that my mother passed away this morning. I only saw her last Monday and I am in shock. Travel safe Mum. Thank you for everything. I will miss you so much.



Love, Elton pic.twitter.com/dQKXRbpGRy