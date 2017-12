Weihnachten weltweit: Kniffliger die Fragen nie klingen Wie nennen die Briten den zweiten Weihnachtstag? Was stellen die Norweger an den Feiertagen in so manchen Stall des Landes? Was passiert alle Jahre wieder zu Weihnachten im brasilianischen Rio de Janeiro? Wie nennen die Chinesen ihren Weihnachtsmann? Wann feiert man in Russland Weihnachten? Wer begleitet den niederländischen Sinterklaas? Wann wird in Irland der legendäre Christmas-Pudding zubereitet? Aus wie vielen Zutaten besteht der Plum Pudding traditionell? In welchem Land versammelt sich die ganze Familie am Heiligabend um 15 Uhr vor dem Fernseher, um Donald Duck zu sehen? Was kann man an Weihnachten auf vielen Straßen Portugals sehen? Welcher Weihnachtsmann hat eine Frau? In welchen Land treiben die "Kalkanzari" ihr Unwesen? Als was verkleiden sich Kinder am zweiten Weihnachtsfeiertag in Irland? Welches ist das einzige ostasiatische Land, das Weihnachten als Feiertag anerkennt? Im spanischen Katalonien findet man eine eher ungewöhnliche Figur in der Krippe. Welche? An Weihnachten wird in den Kirchen auf Malta und Gozo die Geburtsgeschichte Jesu vorgetragen und zwar von... Wann dürfen in Mexiko an Heiligabend die Geschenke geöffnet werden? Der finnische Weihnachtsmann Joulupukki stellt an Heiligabend immer diese Frage: "Onkos täällä kilttejä lapsia?" Was bedeutet das? In welchem Land bringen freche Weihnachtszwerge die Geschenke, die auch mal etwas aus dem Haus mitgehen lassen? Was überreichen einige Inder ihrem Haushalts- oder Familienoberhaupt als Zeichen der Verehrung zu Weihnachten? In welchem Land wird an Weihnachten traditionell eine Münze in einen Kuchen aus Hefeteig eingebacken? In Frankreich heißt der Weihnachtsmann Père Noël. Er ist zwar auch in rot und weiß gewandet, doch trägt er die Geschenke nicht in einem Sack über der Schulter, sondern ... Wer füllt argentinischen Kindern die Schuhe mit Süßigkeiten - und wann? Mit welchen Worten wünscht man sich in Sardinien ein frohes Weihnachtsfest? Wer bringt den Kindern in Italien die Geschenke?