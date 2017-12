Kindertransporte: „Zusammen, aber doch so ganz, ganz allein“

Otto Deutsch war damals zehn Jahre alt, geboren in der Buchengasse in Wien-Favoriten. Er war begeisterter Fußballer und gefragter Tormann im Arthaber-Park, sekkierte seine Schwester und hatte viele Freunde. Francis Steiner war 16, wohnhaft in der noblen Habsburgergasse in Wien-Innere Stadt. Sein Vater war Richter am OGH, seine Mutter eine bekannte Linguistin. Francis erbte die Talente beider Elternteile. Marianne Gorge war 17, aufgewachsen in der Laimgrube nahe dem Naschmarkt. Ihre Familie zeichnete sich durch vielfältige künstlerische Begabungen aus, ihr Vater war war ein gefragter Architekt und Möbeldesigner. Marianne fand schon früh heraus, dass sie eine besondere Begabung im Umgang mit kleinen Kindern hatte.