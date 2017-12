Brände in Kalifornien: Ellen DeGeneres fürchtet um Strandvilla

Star-Moderatorin Ellen DeGeneres gehört zu den Kaliforniern, deren Häuser von den gewaltigen Flächenbränden in dem US-Bundesstaat bedroht werden. "Unser Haus droht in Flammen aufzugehen", twitterte sie am Sonntag (Ortszeit). Sie habe bereits ihre Haustiere in Sicherheit bringen müssen. "Ich bete für alle in unserer Gemeinde und bin den unglaublichen Feuerwehrleuten dankbar."

Our house is under threat of being burned. We just had to evacuate our pets. I’m praying for everyone in our community and thankful to all the incredible firefighters. The live stream is on https://t.co/FTcKVvHO16