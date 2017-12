Prominente ergriffen Partei für gepeinigten US-Schüler

Das Video eines wegen Mobbings in Tränen aufgelösten Buben aus dem US-Bundesstaat Tennessee hat Prominente Partei ergreifen lassen. "Du hast in mir einen Freund", schrieb Justin Bieber auf Instagram. "Schreib mir eine Nachricht und wir können chatten!!!"

Schauspieler Chris Evans twitterte: "Bleib stark, Keaton." Er lud den Buben zu einer Filmpremiere ein, genau wie Schauspielerin Hailee Steinfeld und Kollege Mark Ruffalo.

Eine Mutter namens Kimberly Jones hatte am Freitag auf Facebook geschrieben, dass sie gerade ihren Sohn Keaton von der Schule abgeholt habe, da dieser zu viel Angst habe, Mittagessen zu gehen. "Sie machen sich über meine Nase lustig. Sie nennen mich hässlich", sagt Keaton in dem herzzerreißenden Video. Andere Schüler hätten Milch über ihn geschüttet und ihn verspottet, weil er keine Freunde habe. "Warum mobben sie mich? Was soll das?", fragt der Schüler der Mittelstufe. "Wie kannst du Spaß daran haben, unschuldigen Leuten gemeine Dinge anzutun?" Das Video ist mittlerweile mehr als 20 Millionen Mal angeklickt worden.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi