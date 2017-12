Aus für "Bieryoncé": Beyoncé klagt US-Brauerei

US-Pop-Queen Beyoncé hat mit Ivy Park bereits ihre eigene Modelinie und auch eine offizielle Merchandise Kollektion erfreut ihre Fans. Doch es gibt auch inoffizielle Produkte, die sich der Popularität der Grammy-Gewinnerin bedienen. Aktuell hat die New Yorker Brauerei "Lineup-Brewing" Streit mit der 36-jährigen R&B-Sängerin, weil sie Anfang Dezember, ohne Erlaubnis oder Lizenz, ein "German Style"-Bier namens Bieryoncé auf den Markt gebracht hat.

Boy bye. Hard core #bieryonce vibes at the can release 🙏🏼 Ein Beitrag geteilt von Lineup Brewing (@lineupbrewing) am 2. Dez 2017 um 15:32 Uhr

Die Dreifachmutter und ihr Management verstehen in Sachen alkoholische Getränke offenbar keinen Spaß: Wie die Musikwebseite "pitchfork.com" berichtet, ist der Brauerei nun ein Unterlassungsschreiben ins Haus geflattert. Sehr zum Bedauern von Macherin Katarina Martinez. "Als Chefin eines Familienbetriebs in hispanischer Hand bin ich sehr inspiriert von ihr, also dachte ich, ich zolle ihr Tribut", erkärte Martinez der Webseite. "Wir sind enttäuscht, dass sie es nicht als Kompliment genommen hat. Aber, naja... Es hat Spaß gemacht, so lange es lief!"

Die Brauerei wird in Zukunft keine weiteren Dosen von "Bieryoncé" mehr herstellen, die restlichen Lagerbestände werden sie dennoch nicht aus den Regalen räumen und diese auch in Zukunft noch verkaufen. Das alkoholische Getränk wird im Anschluss umgetauft und soll “KÄTARINÀ” heißen, wie “Lineup-Brewing” via Instagram bestätigte.

