Neue Hanfprodukte in der Grazer Innenstadt

Eben erst hat in Graz mit der Graslerei Österreichs erster Coffeeshop mit (legalen) Hanfprodukten eröffnet, schon folgt mit „Hanf aufs Herz“ die nächste einschlägige Adresse - in der Sporgasse 36 auch noch in bester Innenstadtlage unweit vom Karmeliterplatz. Während die Graslerei in der Leonhardstraße auf Lifestyle und ein studentisches Publikum setze, sagt Geschäftsführer Michael Langerwisch, fokussiere man in der Sporgasse auf medizinische Aspekte.

Langerwisch kannte man bisher vor allem als Künstlermanager (Barbara Balldini), studiert hat er allerdings an der Boku – und schon dort, sagt er, sei er den vielen nützlichen Seiten der Pflanze begegnet. Ihre medizinischen Vorteile kenne er, seit sein Vater an einem Gehirntumor leidet und er sich auf die Suche nach Dingen machte, die ihm helfen könnten. Verkauft werden Hanfblüten im Glas, Öle und Extrakte, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel.

Der Hanf aus dem EU-Nutzhanfsortenkatalog stammt aus biologischem Anbau aus Slowenien und hat einen hohen Gehalt an Cannabidiol, das entspannend, entzündungshemmend und beruhigend, aber nicht psychoaktiv wird. Es gehe darum, versichern die Gründer (neben Langerwisch sind das Jörg Anthofer, Gernot Meirold und der Hopfenbauer Christian Musger-Marko), die Vorzüge einer 6000 Jahre alten Kulturpflanze wieder „in die Mitte der Gesellschaft zu bringen“. Seit Donnerstag läuft das Soft-Opening, am Samstag gibt es ein Eröffnungsfest mit Hanfbier - und Punsch. (tes)