Justin Timberlake: „Wie ein quiekendes Schwein“

Altmeister Woody Allen verstrickt in seinem neuesten Werk „Wonder Wheel“ (Kinostart: 12. Jänner) seine Figuren neuerlich in amüsant-skurrile Abenteuer, wenn auch mit dramatischer Schlagseite. Diesmal sind es James Belushi, Kate Winselt, Justin Timberlake und Juno Temple, deren Wege sich im Vergnügungspark auf Coney Island kreuzen – ein nicht wirklich glückliches Ehepaar, ein junger Rettungsschwimmer mit Träumen vom Showbusiness und eine verstoßene Tochter auf der Flucht vor Gangstern. All das passiert in knallig-bunter Umgebung und wurde – wie schon Allens missglückter Ausflug ins Serienfach, „Crisis in Six Scenes“ – von Amazon produziert. Justin Timberlake im Interview.

Um Woody Allens Gewohnheiten ranken sich ja zahlreiche Legenden – unter anderem, dass er seine Rollenangebote immer per handgeschriebenem Brief übermittelt. War das bei Ihnen auch so?

Justin Timberlake: Nein, in meinem Fall hat er mich sogar persönlich gefragt. Wir kannten uns ein bisschen, beim Filmfestival in Cannes sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, zum letzten Mal vergangenes Jahr, als er dort „Café Society“ präsentiert hat. Und irgendwie hat er sich wohl mein Gesicht gemerkt.





Und sich bei Ihnen gemeldet?

Genau, er hat mich gefragt, ob ich wegen einer Rolle bei ihm vorbeikommen könnte, und hat mir die ersten beiden Seiten des Skripts gegeben. Wie üblich bei ihm hatte ich vorher noch gar nichts vom Skript gesehen und hatte keinen blassen Schimmer, welche Rolle ich spielen sollte oder um was es überhaupt ging im Film. Tja und auf diesen beiden Seiten stand dann der volle Monolog, den meine Filmfigur am Anfang des Films direkt in die Kamera hält. Ich war also in der ziemlich absurden Situation, dass ich zehn Minuten Zeit hatte, aus diesem Zwei-Seiten-Monolog, geschrieben von Woody Allen, das Maximum rauszuholen – und ich las ihn direkt Woody Allen selbst vor. Und da sagte er auch noch: „Wann immer du bereit bist, bitte!“



Waren Sie bereit?

Mehr oder weniger (lacht). Ich versuchte jedenfalls, den richtigen Rhythmus zu finden, und legte gleich mit lauter Stimme los: „Coney Island . . .“ Und er unterbrach mich sofort und sagte: „Genau das ist es!“ Dann lief er im Raum herum und sinnierte offenbar darüber nach, wie die Szene aussehen könnte. Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, er verarscht mich nur (lacht). Aber schließlich fragte er mich, ob ich denn im September Zeit hätte. Was für eine Frage. Ich bin innerlich an die Decke gesprungen – habe aber auf ganz cool gemacht und gesagt: „Tja, ich glaube, ich werde das schon irgendwie hinkriegen.“



Wie war es dann, mit ihm zu arbeiten?

Ich kann gar nicht genug schwärmen darüber, was es bedeutet, mit Woody zu arbeiten, er ist so eine Ikone für mich. Ich liebe so viele seiner Filme. Und das Schönste daran war, dass man sehr schnell gemerkt hat, dass man am Set ganz großes Vertrauen genoss. Wenn man eine eigene Idee hatte, konnte man die jederzeit entwickeln. Das Zusammenspiel fühlte sich für mich wie ein Tanz an.



Apropos Tanz: Gehen Sie an eine Filmrolle ähnlich heran wie an eine Bühnenshow?

Na ja, Parallelen sind in jedem Fall unübersehbar – besonders bei Woody. Er ist schließlich auch ein Musiker, alle seine Filme sind auch irgendwie Musicals. Die haben alle einen bestimmten Rhythmus, der Dialog hat einen bestimmten Groove. Und gerade für die Monologe, die ich da als Erzähler in die Kamera halten muss, fand ich es sehr wichtig, mit einem guten Rhythmus das Interesse an der Geschichte hochzuhalten – da hat man dann beim Spiel wirklich ein sehr ähnliches Gefühl wie bei einem Musikauftritt, wenn man die Bühne betritt.



Wie sehr hat Sie die Geschichte von „Wonder Wheel“ berührt?

Sehr. Das Skript hat fast was von Shakespeare. Meine Figur, Mickey, ist eine Reverenz vor dem griechischen Drama – aber unterm Strich ist er quasi Hamlet. Das war zwar ein bisschen furchteinflößend für mich, gleichzeitig aber natürlich auch erhebend, wie ich da so ganz allein auf meinem Rettungsschwimmerthron sitze und schlau herumphilosophiere. Woodys Figuren treffen klitzekleine Entscheidungen, die kolossale Tragödien auslösen. Das ist für mich auch das Wundervolle an „Wonder Wheel“ – wie es verdeutlicht, wie eine kleine Aktion von jemanden das Schicksal von jedem um ihn herum dramatisch verändern kann. Der Film ist in einer Zeit angesiedelt, in der die Theaterbühne sich auf das Kino zubewegte. Es fühlt sich fast so an, als würde Woody sich hier vor Elia Kazan und Tennessee Williams gleichzeitig verneigen. Aber das ist ja immer so bei Woodys Filmen, es sind immer irgendwie Liebeserklärungen an seine Lieblingskünstler. Ich glaube, das ist auch das, was ich als Musiker immer mache. Ich denke an meine Lieblingskünstler und tue so, als würde ich für die einen Song schreiben. Aber dann werde ich wieder egoistisch und behalte ihn mir selbst (lacht).



Wofür wenden Sie mehr Kraft auf – für die Musik oder die Schauspielerei?

Für mich befruchtet sich das wechselweise. Bei der Musik ist der große Unterschied, dass ich da nicht nur Performer, sondern auch der Autor und quasi Regisseur bin. Ich schreibe einen Song, aber der beginnt einmal zunächst mit einer Idee. Und es ist mein Job, diese Idee bestmöglich herauszuarbeiten, dabei nicht zu viel von meinem Ego reinzupacken, aber trotzdem genug drinzulassen, dass das Ganze ehrlich bleibt. Und das macht man mit Filmrollen ja irgendwie genauso. Erst findet man eine Brücke von sich zur Figur – aber von da weg kann die Figur alles werden, was man möchte, dass sie wird. Ich glaube, am Ende haben die Musik und die Schauspielerei weit mehr gemeinsam, als sie trennt.



Und rein künstlerisch gesprochen: Was ist befriedigender – einen Film zu machen oder eine Platte aufzunehmen?

Das kann ich nicht sagen. Das Befriedigendste in meinem Job ist es generell, die Möglichkeiten zu bekommen, mit so vielen fantastischen Leuten zu arbeiten, in beiden Disziplinen. Das ist jeden Tag wieder wie ein kleines Wunder für mich. An einem Tag arbeite ich mit wundervollen Schauspielern und großen Filmemachern zusammen, am nächsten stehe ich im Studio mit legendären Produzenten und Musikern. Ich fühle mich da ehrlich gesagt oft wie ein Schwein, das sich fröhlich quiekend mitten in der Scheiße suhlt, um es mal ganz vornehm zu sagen (lacht). Aber ja, es ist wirklich so. Ich bin aufgewachsen als riesiger Fan von Musik und Film, und jetzt mache ich beides selbst, Wahnsinn. Und das ist auch das Wichtigste, um ständig inspiriert zu bleiben.



Sie haben Ihre Showbiz-Karriere sehr früh begonnen. Was sind da Ihre frühesten Erinnerungen an Ihre ersten Performances?

Als Kind bin ich regelmäßig mit meiner Familie in die Kirche gegangen, tief im Süden der USA. Ich bin im Bible Belt aufgewachsen, und mein Großvater war Prediger. Und obwohl meine Eltern geschieden waren, sind wir doch alle weiterhin in die gleiche Kirche gegangen. Mein Vater war dort der Chorleiter und war auch immer schon Sänger. Und die Kirche ist wahrscheinlich der beste Platz, wenn man vor Publikum singen will, aber unendliches Lampenfieber hat. Denn dort steht man auf der Bühne, und auch wenn man total scheiße ist, wird das Publikum maximal verständnisvoll nicken und „Amen!“ sagen (lacht). Als ich dann das erste Mal mit meinem Vater auf der Bühne stand und sang, ich war etwa sieben, schlug das bei mir ein wie nur irgendwas. Von da an war es definitiv um mich geschehen. Von dem Punkt an konnte mir niemand mehr erzählen, ich sollte das mit dem Singen vergessen. Niemand.

Steckbrief 1981

wurde Justin Timberlake in Memphis, Tennessee, geboren. 1996

begann seine Karriere als Musiker bei der Boygroup NSYNC. Mehrere Alben und und Singles folgten, bevor sich die Band 2002 auflöste und Timberlake eine Solokarriere startete. Mit seinen Alben „Justified“, „FutureSex/LoveSounds“ und „The 20/20 Experience“ etablierte er sich als Pop-Superstar und begann parallel zu seiner Karriere als Musiker auch eine Laufbahn als Schauspieler. Zu seinen erfolgreichsten Filmen zählen „The Social Network“ (2010), „Bad Teacher“ (2011) „Freunde mit gewissen Vorzügen“ (2011) und „Runner Runner“ (2013).



2012

heiratete Timberlake die Schauspielerin Jessica Biel. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2018)