Wenn Tanzen zum Politikum wird: Ein Ball für chinesische Profitänzer

Eigentlich ist es das Umgekehrte zum Barock“, sagt Gerd Kaminski. „Chinesenbälle gab es schon zu Zeiten Maria Theresias.“ Nur damals seien es die Europäer gewesen, die chinesische Kleider getragen haben, erzählt der China-Experte von der in das Reich der Mitte vernarrten Kaiserin. Wenn am Sonntag vorwiegend chinesische Gäste in die Wiener Hofburg zum ersten Chinesischen Neujahrsball einziehen, steht jedoch die Wiener Ballkultur im Mittelpunkt: rauschende Ballkleider, Walzer, Polka, Polonaise und das imperiale Flair in der Welthauptstadt der Musik, wie der chinesische Spitzname Wiens lautet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)