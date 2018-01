Alma Deutscher: „Ein Tag in der Schule hat mir gereicht“

Deine Oper „Cinderella“ wird zum zweiten Mal in Wien – diesmal in einer Kinderfassung an der Staatsoper – aufgeführt. Musstest du irgendetwas verändern?



Alma Deutscher: Ja, es ist eine kürzere Version.



Warum? Weil Kinder nicht so lang aufpassen können?



Das behaupten sie hier jedenfalls. Aber Staatsoperndirektor Dominique Meyer war sehr nett zu mir. Normalerweise darf eine Fassung für Kinder hier nur eine Stunde dauern. Meine ist eine Stunde und fünfzehn Minuten lang, und das hat er akzeptiert. Dennoch musste ich sehr viel kürzen. Das war für mich sehr schmerzvoll. Meine Musik zu beschneiden ist für mich so, als müsste ich mir in die eigene Haut schneiden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)