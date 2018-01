Kim Kardashian nennt Tochter Chicago

Ihr Faible für ausgefallene Namen ist bekannt, seitdem TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian und ihr Ehemann, der Musiker Kanye West, ihr erstes Kind North West nannten. Die Vierjährige wird auf der Namensfront mittlerweile nicht mehr nur von ihrem zweijährigen Bruder Saint unterstützt, sondern auch von ihrem jüngsten Geschwisterchen: Das vergangene Woche geborene Mädchen heißt Chicago.

Kardashian verbreitete die Namens-Nachricht über ihre Social-Media-Profile - und stellte bei der Gelegenheit auch klar, wie man das Mädchen anzusprechen habe: Der Spitzname der Kleinen sei nämlich "Chi", was man nicht wie die erste Silbe bei "Chicago" (also "Schi") ausspreche, sondern wie das englische Wort "shy" ("schüchtern"). Ob man insgesamt also nicht "Chicago", sondern "Shycago" sage, führte die dreifache Mutter nicht weiter aus. "Chi" gilt als Spitzname für die US-amerikanische Stadt.

Ob die Familie damit wieder den mittlerweile alten Trend wiederbeleben möchte, Kinder nach Städten zu benennen? Immerhin: Victoria und David Beckham nannten ihren ältesten Sohn 1999 Brooklyn, Ashlee Simpson und Pete Wentz den ihren 2009 Bronx, und Kim Kardashians Ex-beste-Freundin trägt ebenfalls einen geografischen Namen: Paris Hilton. Tatsächlich dürfte Chicago West so heißen, weil ihr Vater in der Stadt aufwuchs; in seinem Lied "Jesus Walks" besingt er die Stadt und nennt sie "Chi".

