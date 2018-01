Serge Falck: „Das, was unter die Haut geht“

Was macht der? Is der lustig? Wer ma lachen können? Serge Falck gibt gern Dialoge wieder, die man so oder so ähnlich unter den Leuten hören könnte. Nicht immer ist es nett, was er so aufschnappt. Nicht immer scheint er gut zu finden, was er so hört. Aber ja, sagt Falck: Man soll bei ihm schon auch lachen können.



Serge Falck, das war bisher vor allem der Serienstar. Der mit 30 den 18-jährigen Maturanten im „Kaisermühlen Blues“ spielte, später dann in „Medicopter 117“ oder zuletzt in den „Cop Stories“, der als Publikumsliebling gilt, obwohl es vermutlich jovialere Typen gibt als ihn, der keine Lust hat, sich auf der Skihütte unter den Tisch saufen zu lassen, „damit sie nachher sagen können, der war genauso fett wie wir“. Mit Kabarettähnlichem hätte man ihn lang jedenfalls weniger in Verbindung gebracht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2018)