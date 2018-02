"Pure Freude": Diane Kruger stellt sich auf Tarantinos Seite

Im Fall der von Uma Thurman erhobenen Anschuldigungen gegen Reggiseur Quentin Tarantino und Filmmogul Harvey Weinstein meldet sich nun Schauspielerin Diane Kruger zu Wort - und sie hat nur Gutes über Tarantino zu sagen.

Die gebürtige Deutsche schrieb in einem Post auf Instagram: "Angesichts der jüngsten Vorwürfe von Uma Thurman gegen Harvey Weinstein und den fürchterlichen Erfahrungen, die sie am Set von "Kill Bill" machen musste, wurde mein Name in zahlreichen Artikeln genannt, die sich auf die Erdrosselungsszene in 'Inglourious Basterds' beziehen", beginnt die 41-Jährige ihre Nachricht.

Ihre Gedanken seien bei Uma Thurman und allen, die jemals Opfer sexueller Übergriffe und Misshandlungen geworden wären. Ihre Erfahrungen mit Tarantino seien aber andere, so Kruger weiter: "Ich möchte jedoch sagen, dass meine Arbeitserfahrung mit Quentin Tarantino pure Freude war. Er hat mich mit Hochachtung behandelt und mich nie dazu gezwungen oder seinen Status dazu missbraucht, mich dazu zu bringen, etwas zu tun, bei dem ich mich nicht wohlgefühlt habe", so Kruger.

Kruger und Tarantino arbeiteten 2009 gemeinsam an dem Film "Inglourious Basterds". In einer Szene wird Kruger darin vom Regisseur erdrosselt. Der 54-Jährige hatte zuvor in einem ausführlichen Interview mit der US-Seite "Deadline" Stellung zu Thurmans Vorwürfen bezogen und dabei auch die Szene in "Inglourious Basterds" thematisiert.

Misshandlungen am Set?

Uma Thurman hatte in einem Interview mit der "The New York Times" am Samstag schwere Vorwürfe gegen Quentin Tarantino erhoben. Die 47-Jährige erzählte von einem heftigen Autounfall, den sie beim Dreh von "Kill Bill" erlebte - weil sie zu diesem Stunt gezwungen worden sein soll. Im Anschluss an das Interview veröffentlichte Thurman ein Video des besagten Autounfalls auf Instagram.

Thurman berichtete außerdem, dass Tarantino sie angespuckt und gewürgt haben soll. In einer Szene von "Kill Bill" spuckt Michael Madsens Charakter Budd Thurmans Figur ins Gesicht. Weil Tarantino es dem Schauspieler nicht zutraute, dies in der Art zu tun, wie er es sich als Regisseur vorstellte - und um so wenige Aufnahmen wie möglich zu benötigen - habe er dies höchstpersönlich übernommen. So sei diese Tortur so schnell wie möglich vorbei gewesen.

Tarantino bezeichnete in dem Interview mit "Deadline" den Crash als "einen der größten Fehler meines Lebens", den er zutiefst bereue. Allerdings habe er sie nicht zu dem Stunt gezwungen. Auch die von Thurman angesprochene Würge-Szene bestätigte der Star-Regisseur: "Natürlich habe ich das übernommen. Wer hätte es sonst tun sollen?", so Tarantino.

