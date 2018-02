Michelle Williams: „Geld hat zerstörerische Kraft“

„All the Money in the World“ basiert auf der Geschichte der Entführung von John Paul Getty III, die 1973 die Welt erschütterte. Besonderes Aufsehen erregte es, als sein Großvater, Ölmagnat J. Paul Getty, das Lösegeld verweigerte. Michelle Williams spielt die Mutter des entführten 16-Jährigen, Kevin Spacey sollte Getty spielen. Aufsehen erregte Regisseur Ridley Scott, als er nach Missbrauchsvorwürfen entschied, nachzudrehen, Spacey herauszuschneiden, ihn durch Christopher Plummer zu ersetzen – und das geplante Startdatum sechs Wochen später beizubehalten. Der Plan ging auf, vor allem, weil die Hauptdarsteller sich zu dieser tollkühnen Unternehmung bereit erklärten.

Wie haben Sie reagiert, als Scott fragte, ob Sie für Nachdrehs zur Verfügung stehen?

Michelle Williams: Ich sagte, „ich gebe Dir mein Honorar und meine Thanksgiving-Ferien.“ Die Gage war nicht hoch, also ging's um die Feiertage.

Sie sagten, die Anschuldigungen gegen Spacey hätten Sie erstaunt, standen Sie dennoch hinter der Idee des Nachdrehens?

Sobald die Idee ausgebrütet wurde, fühlte ich mich erleichtert. Unsere Entscheidung wird das Leid derjenigen, die von Spaceys Tun persönlich betroffen sind, nicht lindern. Aber es ist unser kleiner Beitrag, etwas Falsches zu korrigieren. Und eine Ansage Richtung Täter: Ihr kommt damit nicht mehr weg.

War Ihre Kooperation eine bedingungslose Verpflichtung in Richtung Ridley Scott?

Natürlich waren wir alle für und wegen Ridley wieder da! Ich bin sehr stolz auf diesen Film. Das Erste, was ich über dieses Projekt wusste, war, dass Ridley ihn inszeniert. Mehr brauchte ich dann nicht zu wissen. Zufällig war aber dann auch noch das Skript brillant.

Welche Beziehung hatte Gail Harris mit Getty, als ihr Sohn entführt wurde?

Sie hatte sich von ihrem Mann entfremdet, sie waren längst geschieden. Im Grunde hatte sie keine Verbindung zur Familie. Sie hat sich sehr aus dem Scheinwerferlicht und dem Materialismus zurückgezogen. Die Entführung brachte sie zurück in die Öffentlichkeit.

Was stand Ihnen über diese diskrete, allein erziehende Frau zur Verfügung?

Ein paar wunderbare Bücher. In einem schildert Gail Harris selbst die Ereignisse, das war besonders hilfreich. Auf YouTube finden sich Clips von Pressekonferenzen. Sie hatte eine besondere Art zu sprechen, direkt und straight.

Liegt so eine Tragödie, diese Angst um sein Kind, nach Drehschluss noch über einem?

So eine Rolle zu spielen, ist, wie sich mit einem Fluch zu belegen. Natürlich möchte ich nichts davon auf mein Familienleben übertragen. Aber es war jeden Tag erleichternd, meine Tochter in die Arme schließen zu können.

Sie drehten im Hochsommer in Rom. Was war die größte Herausforderung für Sie?

Nicht zuviel Pasta zu essen! (lacht) Ich habe die ersten zwei Wochen ohne Pasta durchgehalten. Dann gab ich auf. „Alles Geld der Welt“ habe ich nicht, aber ich aß „alle Nudeln dieser Welt“.

Woran werden Sie sich erinnern?

An 40 Grad Hitze. Daran, nach dem Essen in der Stadt zu spazieren, spontan in Kirchen gehen zu können und überwältigt von der Pracht zu sein. Meine 12-jährige Tochter konnte mich nach Rom begleiten, es war für sie der erste Kulturtrip nach Rom.

Gelingt Ihnen das häufiger, Ihr Privat- und Ihr Berufsleben zusammenzuführen?

Bei „The Greatest Showman“ hat es auch geklappt. Der wurde zehn Minuten von meinem Zuhause entfernt gedreht. Ich wohne in Brooklyn, der Dreh war ein Glücksfall, ich konnte die Freundinnen von Matilda einladen, sich das Filmset anzuschauen.

Finden Sie es schwierig, Schauspielerei und Familie zu balancieren?

Es ist nie so, dass man an einem Tag die perfekte Balance findet und die dann bleibt. Gleichgewicht zu finden, ist die Sache jedes einzelnen Tages. Ich frage mich dauernd: „Wie schaffe ich es, allem gerecht zu werden? Kann ich meiner Tochter geben, was sie benötigt? Es ist ein dauernder Kampf. Aber es ist die Mühe wert.

Haben Sie je die Erfahrung gemacht, dass Geld auch Beziehungen zerstören kann?

Zu viel Geld zu haben, kann genau so ein Fluch sein, wie zu wenig zu haben. Sehr arme und sehr reiche Menschen haben gleichermaßen ihr Kreuz zu tragen. Geld hat eine zerstörerische Kraft.

Steckbrief Michelle Williams wurde am 9. September 1980 in Montana geboren. Bekannt wurde sie in den Neunzigern durch ihre Rolle als Jen Lindley in der Serie Dawson's Creek. Seit Mitte der 1990er

hat Williams in mehr als 40 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Williams wurde bislang viermal für den Oscar nominiert und gewann den Golden Globe Award für ihre Hauptrolle in „My Week with Marilyn“.

