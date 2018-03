Boris Becker zieht Klage gegen Ex-Manager zurück

Boris Beckers Anwälte haben die Klage gegen dessen Ex-Manager Sascha Rinne zurückgenommen. Das teilte Anwalt Christian-Oliver Moser am Donnerstag in Berlin mit. Beckers Anwalt betonte, die Klagerücknahme habe rein formale Gründe. Englische Insolvenzverwalter hätten die Fortführung des Verfahrens an inakzeptable Bedingungen geknüpft. An den Ansprüchen halte Becker fest.

Die Klage sollte an diesem Freitag vor dem Landgericht Köln verhandelt werden. Eine Gerichtssprecherin bestätigte die Klagerücknahme am Donnerstag. Nach Angaben des Gerichts sollen sich beide Seiten über einen mündlichen Vertrag streiten. Der vorläufige Streitwert war von der Klägerseite mit 100.000 Euro angegeben worden. Ursprünglich sollte die Verhandlung bereits am 19. Jänner stattfinden.

(APA/dpa)