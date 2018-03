Ela Gandhi: „Gandhi kam nicht als Held auf die Welt“

Sie ist die Enkelin des großen Friedensaktivisten und auch selbst eine: Ela Gandhi lebt und wirkt in Südafrika, wo sie gegen die Apartheid gekämpft hat. Mit der „Presse am Sonntag“ sprach sie über Mahatma Gandhi und dessen Frauenbild, über das fehlende Interesse an ihrer Großmutter Kasturba – und ihre Enttäuschung über Aung San Suu Kyi.