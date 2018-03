Comedian Kaya Yanar: „Die Deppen wachsen ja nach“:

Sie ist seit jeher ein Fixelement und gehört zu den Höhepunkten seiner Auftritte – die Passage, in der er einzelne Gäste nach ihrer Herkunft fragt und lustige Anekdoten aus diesen Ländern erzählt. In diesen Minuten wird nicht nur die kulturelle Diversität seines Publikums deutlich oder die Tatsache, dass er außergewöhnlich belesen und schlagfertig ist, sondern vor allem, wie viel Wert Kaya Yanar bei seinen Pointen auf Subtilität legt. Subtilität und Feingefühl. Diese Mischung wird auch in seinem neuen, bisher persönlichsten Programm „Ausrasten! Für Anfänger“ deutlich, mit dem er ab heute, Freitag, auf Österreich-Tour geht.

„Das ist einer der wenigen Vorteile des Alterns“, sagt der 44-Jährige, der seit mittlerweile 18 Jahren ohne Karriereknick auf der Bühne bzw. vor der Kamera steht. „Du musst nicht mehr auf der Bühne herumhüpfen und einen auf Jungspund machen, sondern kannst deine Technik und Erzählkunst verändern, dich auf ein intelligentes Beobachten konzentrieren. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber nicht viele Kollegen altern auf der Bühne gut.“

Mit seinem Publikum „zu wachsen und zu reifen“ sei vielleicht auch eines der Geheimnisse seines Erfolgs. „Das, Talent und vor allem Mut, sichere Pfade zu verlassen, auf eine berufliche Absicherung zu verzichten und sich als Künstler zu definieren“, sagt der Deutschtürke. „Und natürlich Disziplin. An meinen Programmen zu schreiben, ist für mich nämlich Hobby und Disziplin zugleich.“

Sorge vor Karriereende

Dabei habe er schon „zwei, drei Mal“ die Befürchtung gehabt, seine Karriere könnte am Ende sein. Etwa nach dem Auslaufen der Sat.1-Serie „Was guckst du?“, als ihn das Gefühl beschlichen habe, alles erreicht zu haben – und er vor der Herausforderung gestanden sei, seine Stand-up-Karriere zu etablieren. Oder 2014, vor dem Beginn der RTL-Show „Life! – Dumm gelaufen“, als er kein großes Interesse mehr an seiner Person gespürt habe. „Tatsächlich“, so Yanar, „wundere ich mich manchmal selbst, dass ich immer noch mit einem neuen Programm an den Start gehe.“

Der Titel des Programms bezieht sich im Übrigen auf seinen, wie er sagt, immer dünner werdenden Geduldsfaden. „Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie meine Toleranz für Bullshit geringer wird“, bekennt er. „Als Zehnjähriger freust du dich auf die große weite Welt, als 20-Jähriger hat man schon ein paar Deppen kennengelernt. Als 30-Jähriger denkt man: Okay, nicht alles ist super hier, aber man kommt klar. Als 40-Jähriger: Die Deppen wachsen ja nach! Und mit 50 werde ich mich wahrscheinlich fragen: Bin ich hier der Depp?“

Über Fragen wie diese sinniert er auch in seiner neuen Comedy-Show, die soeben angelaufen ist: In „Guckst du?! Kayas große Kinoshow“ präsentiert er die erfolgreichsten Filme der Welt – und spielt sie nach. In jeder Folge steht ein anderes Genre im Mittelpunkt. Unterstützt von befreundeten Comedians und Schauspielern wird improvisiert und an die schönsten Momente der Filmgeschichte erinnert.

„Ich werde sogar waghalsige Stunts absolvieren“, sagt Yanar, der seit einigen Jahren mit seiner Schweizer Lebensgefährtin in Zürich lebt – und dort sogar eine Art zweite Karriere gestartet hat. Seine Tour mit einem extra für die Schweiz konzipierten Programm war ausverkauft, auch in Liechtenstein trat er vor Tausenden Menschen auf. „Ich glaube, ganz Liechtenstein war da, unglaublich“, sagt Yanar. „Ich liebe es, in Regionen zu spielen, in denen ich noch nie war. Das ist nicht einfach eine Tour für mich, das ist wie ein Road-Movie mit ganz neuen Eindrücken.“

Eine solche Tour plant er schon länger auch für Österreich – mit einem eigenen „Österreich-Programm“. Aber bisher sei immer etwas dazwischen gekommen – zuletzt eben der unerwartete Erfolg in der Schweiz. „Außerdem habe ich beim Schreiben gemerkt, dass man mindestens drei bis sechs Monate in einem Land leben muss, um in den Alltag einzutauchen, sonst geht das nicht“, meint Yanar. „Aber ich habe es immer noch im Kopf, aufgegeben habe ich nicht.“