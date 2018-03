Die Höllenfahrt Österreichs

Leichter Föhn. Vorfrühling in Wien. Ein angenehm-trügerisches Lüfterl wie im Mai. Die ersten Tulpen blühen. Fast könnte man im Freien Kaffee trinken. März 1938. Man liest: „Einen so warmen Märzbeginn wie heuer hatten wir in Wien seit 1922 nicht.“ Im Prater sind die Ringelspiele und Schießbuden frisch lackiert und die Watschenmänner bereit für eine ordentliche Tracht Prügel. Auch die Geisterbahnen haben den Winterschlaf gut überstanden und locken hinein zu den gruseligen Gestalten. Die Höllenfahrt kann beginnen. Wie die Reise in die dunkelste Zeit Österreichs.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft